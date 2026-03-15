VL: VfR Groß-Gerau bietet Paroli

– Foto: Dominik Claus

OFFENBACH/BAD HOMBURG. Die Verbandsliga-Kicker des SV Rot-Weiß Walldorf II hatten beim Spitzenreiter nicht den Hauch einer Chance. Der VfR Groß-Gerau nahm einem weiteren Topteam indes einen Punkt ab.

Das Spiel fing gut an für die Walldorfer U23. Nach einem Tor von Enes Atug lag die Mannschaft um Trainer Marco Eckert früh vorn (12.). Aber die Kickers zogen das Tempo an. Binnen sechs Minuten machten Davide Santoro (32.), Mohamadaziz Abdelhadi (34.), Ayman Boumaftan (35.) und erneut Santoro (38.) aus dem 0:1 ein 4:1. „Da hatten wir eine Phase, wo wir wenig gegenhalten konnten“, berichtet Eckert.

Aber ein Debakel wollten die Rot-Weißen nicht erleben. Also taktierte Eckert mit einer kompakter agierenden Defensive. Die Walldorfer kamen wieder besser ins Spiel. Mit einem Weitschuss an die Latte schreckte Gian Carlo Mendoza Coballes den Spitzenreiter auf. Aber in Gefahr geriet der Offenbacher Sieg nicht ansatzweise. Zumal Akram Barkok noch zum 5:1 traf (78.).

Einer der Top-5-Mannschaften der Liga bot der VfR bravourös Paroli. „Wir haben den Kampf angenommen und waren griffig“, sagte Trainer Gaetano Bauso. Aufmerksam und zweikampfstark entschieden die Groß-Gerauer auch Abpraller immer wieder für sich. „Das Umschaltspiel war auch gut“, so Bauso.

Dass die Bad Homburger zunächst mehr vom Spiel haben würden, war erwartbar. Zumal der VfR den Sportfreunden eher abwartend begegnete. Aber die Groß-Gerauer ließen alle Angriffe der Heimelf an sich abprallen. Einmal half ihnen auch das Glück, als DJK-Kapitän Canel Burcu einen Foulelfmeter verschoss. In der zweiten Halbzeit machten die Grün-Weißen eine weitere schwierige Phase durch. Bauso justierte taktisch nach. Und nach dieser Umstellung „haben wir es wirklich gut gemacht“, lobt der Trainer: „Seitdem waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft mit den klareren Torchancen.“ Eine Chance der Güteklasse „hundertprozentig“ hatte in der Schlussphase Ahmet Caglar. Gerade erst eingewechselt, scheiterte der Mittelstürmer erst an Torhüter Dimitrios Gkioulmetaroglou. Den abprallenden Ball setzte Caglar neben das Tor.

Schiedsrichter: Jäschke (SG Nieder-Roden). Zuschauer: 100.



