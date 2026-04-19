VL: VfR glücklich, RWW II unglücklich

Der VfR Groß-Gerau holt einen Punkt in Frankfurt. – Foto: Liveticker NEDI

FRANKFURT. Die Gastspiele bei Frankfurter Mannschaften endeten für die Verbandsligisten aus dem Kreis Groß-Gerau mit einem Unentschieden und einer Niederlage.

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit vergab die SG Rot-Weiß zwei weitere gute Tormöglichkeiten. „Aber die Jungs haben sich zurückgekämpft“, lobt der VfR-Sportchef. Gleichwohl kam der Ausgleichstreffer von Paul Schmieder wie aus dem Nichts (67.). Dafür müssen sich die Grün-Weißen nicht entschuldigen. Oft genug habe der VfR in den vergangenen Wochen unglücklich verloren, so Kameraj: „Heute haben wir mal glücklich einen Punkt geholt.“ Drei Minuten vor Schluss schien Ilias Benazza sogar zur 2:1-Führung der Gäste getroffen zu haben. Schiedsrichter Moritz Wendt sah jedoch ein Foul an Torhüter Daniel Zeaiter. Eine Entscheidung, mit der Kameraj nicht einverstanden war: Andererseits wäre ein VfR-Sieg „vielleicht ein bisschen zu viel des Guten“ gewesen. Schiedsrichter: Wendt (TSG Schlitz). Zuschauer: 100.

Es war ein glücklicher Punktgewinn für den VfR, daraus macht der Sportliche Leiter Driton Kameraj gar keinen Hehl. Aber sei’s drum: „Dieser Punkt ist ganz klar gut für die Moral.“ Schon mit dem 0:1-Halbzeitrückstand war die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso noch gut bedient. Bis ein Groß-Gerauer Ballverlust im defensiven Mittelfeld die Frankfurter Führung ermöglichte (Dino Bektas/20.). „Wir waren ganz gut im Spiel“, so Kameraj.

RWW-Interimstrainer Süleyman Karaduman sagte: „Wir haben richtig gut gespielt.“ Dem Bornheimer Aufstiegskandidaten habe man es sehr schwer gemacht, sein Spiel aufzuziehen. Auch fußballerisch seien die Rot-Weißen die bessere Mannschaft gewesen. Ärgerlich aus ihrer Sicht war, dass sie in der Schlussminute der ersten Halbzeit in Rückstand gerieten (Ben Schwarz/45+1.).

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit schaffte Walldorf den Ausgleich durch Enes Atug (54.). „Wir waren dann zu gierig und zu wild und haben den Matchplan so ein wenig aufgelöst“, bemängelt der RWW-Trainer. Max Zeller (65.) und Tim Benedict Fliess (90+6.) trafen zum 3:1-Endstand. Schiedsrichter: Tavasolli (SKG Rumpenheim). Zuschauer: 200.





