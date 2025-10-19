VL: VfR gewinnt Punkt durch Volley-Fernschuss

– Foto: Dominik Claus

Kreis Gross-Gerau. Die Verbandsligisten VfR Groß-Gerau und SV Rot-Weiß Walldorf II haben in engen Auswärtsspielen ein- und dreifach gepunktet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:30 Uhr SC Dortelweil Dortelweil VfR Groß-Gerau Groß-Gerau 1 1 Abpfiff Ob dieses Unentschieden für den VfR einen gewonnenen Punkt oder zwei verlorene Zähler bedeutet? „Das werden wir am Saisonende sehen“, sagte Driton Kameraj. Womit der Sportliche Leiter deutlich machte, dass für die Groß-Gerauer mehr möglich war. Gleichwohl schob er nach: „Der eine Punkt war mehr als verdient für uns.“

Adrian Hofmann gleicht mit Volley-Fernschuss noch aus Allein in der ersten Halbzeit vergaben Ahmet Caglar und Pedro Araujo da Silva drei Chancen höchster Güte. Genauso überlegen spielte das Team um Trainer Gaetano Bauso nach der Pause weiter. Für Aufregung beim VfR sorgten drei strittige Szenen. Marco Olivieri Del Castillo und Caglar kamen im Strafraum zu Fall, der Eine wurde laut Kameraj zu Boden gerissen, der Andere „von den Beinen geholt“. Schiedsrichter Dominic Dylka sah nichts Elfmeterreifes in diesen Zweikämpfen. Und das Dortelweiler Führungstor wertete Dylka als regulär, während Kameraj, der eine Abseitsstellung sah. „Toll, wie die Mannschaft trotz dieser Umstände weiterkämpfte und zeigte, dass sie nicht verlieren will“, lobte Kameraj. Mit einem satten Volleyschuss aus 18 Metern sorgte Adrian Hofmann für den Ausgleichstreffer.