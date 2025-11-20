VL: VfR fordert den Spitzenreiter heraus

Die Walldorfer U23 ist jüngst erfolgreich in die Rückrunde gestartet (2:0 gegen Neu-Anspach). Auch mit der Hinrunde sind Coach Marco Eckert und sein Trainerteam „im Großen und Ganzen zufrieden“, wie er sagt. „Sicherlich hätten wir den einen oder anderen Punkt mehr haben können. Aber für uns steht in der U23 die individuelle Entwicklung der Spieler im Vordergrund.“ Dabei sieht Eckert Fortschritte in seiner Mannschaft. Denn die jungen Spieler kämen immer besser mit den Erfordernissen im Herrenbereich zurecht. Und mit zuletzt drei Siegen in Folge haben sich die Rot-Weißen auch mit positiven Ergebnissen belohnt. Verbessern wolle sich das Team nach wie vor in der Defensive, auch wenn es jetzt zweimal in Folge ohne Gegentor geblieben ist.

Im Spiel beim 1. FC Langen am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) – der Aufsteiger steht einen Platz, aber sieben Punkte hinter den Rot-Weißen auf dem 13. Rang – muss die U23 lediglich auf den verletzten Enes Atug verzichten.