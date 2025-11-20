VL: VfR fordert den Spitzenreiter heraus

Walldorf/Groß-Gerau. Bei einem Aufsteiger und Tabellennachbarn ist Verbandsligist SV Rot-Weiß Walldorf II zu Gast. Der VfR Groß-Gerau indes spielt beim Spitzenreiter Sportfreunde Seligenstadt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Die Walldorfer U23 ist jüngst erfolgreich in die Rückrunde gestartet (2:0 gegen Neu-Anspach). Auch mit der Hinrunde sind Coach Marco Eckert und sein Trainerteam „im Großen und Ganzen zufrieden“, wie er sagt. „Sicherlich hätten wir den einen oder anderen Punkt mehr haben können. Aber für uns steht in der U23 die individuelle Entwicklung der Spieler im Vordergrund.“ Dabei sieht Eckert Fortschritte in seiner Mannschaft. Denn die jungen Spieler kämen immer besser mit den Erfordernissen im Herrenbereich zurecht. Und mit zuletzt drei Siegen in Folge haben sich die Rot-Weißen auch mit positiven Ergebnissen belohnt. Verbessern wolle sich das Team nach wie vor in der Defensive, auch wenn es jetzt zweimal in Folge ohne Gegentor geblieben ist.
Im Spiel beim 1. FC Langen am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) – der Aufsteiger steht einen Platz, aber sieben Punkte hinter den Rot-Weißen auf dem 13. Rang – muss die U23 lediglich auf den verletzten Enes Atug verzichten.
Für den VfR Groß-Gerau fiel der Rückrundenstart aus. Denn die Heimpartie gegen den SV Unter-Flockenbach beim Stand von 0:2 wegen Nebel abgebrochen worden. Einen Termin für das Wiederholungsspiel gibt es noch nicht. Daher startet der VfR also verspätet in die zweite Halbserie. Diesen Samstag (22. November, 14.30 Uhr) geht es zum Tabellenführer Sportfreunde Seligenstadt. Der Sportliche Leiter Driton Kameraj hat ein gutes Gefühl: „Wir fahren jedenfalls nicht dahin, um die Punkte kampflos abzuliefern.“ Die Mannschaft sei gut vorbereitet. Auch die Tatsache, dass alle Spieler fit und verfügbar sind, stimmt Kameraj optimistisch. Was gegen Seligenstadt möglich ist, haben die Grün-Weißen bereits beim 2:1-Hinspielsieg gezeigt.
Nun, beim Gegenbesuch, stellt sich ein von einem neuen Vorstand geführter VfR vor. Denn in der Jahresmitgliederversammlung des Vereins an diesem Freitag (20 Uhr, Vereinsgaststätte) stellen sich VfR-Präsident Gerhard Schmidt nach mehr als 15 Jahren und weitere Vorstandsmitglieder nicht mehr zur Wahl.