VL: VfB verliert nach früher Unterzahl und trotz guter Leistung

Zweite Niederlage im zweiten Spiel für den VfB Unterliederbach. – Foto: Björn Franz (Archiv)

Unterliederbach. Bei der SG Obbornhofen/Bellersheim musste Aufsteiger Unterliederbach die zweite Niederlage in der Verbandsliga-Saison hinnehmen. Trotz langer Unterzahl wäre ein Sieg möglich gewesen. Dem sportlichen Leiter Patrick Barnes fehlt noch die Cleverness.

Der VfB traf auf einen überraschend tief stehenden Gegner und dominierte das Spiel. Doch bereits nach sieben Minuten kassierte Unterliederbach einen Platzverweis. Ogulcan Tuerkmen wurde vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen. "Er hat auf Notbremse entschieden, was nicht nur uns, sondern auch den Gegner verwundert hat. Der Ball war definitiv im Spiel", beschreibt Barnes die Situation.

Auch in Unterzahl spielte der VfB weiter nach vorn und hatte mehr Spielanteile. Durch einen individuellen Fehler der Gäste konnte Obbornhofen/Bellersheim aber in Führung gehen, als ein Rückkopfball zu kurz geriet und Torwart Jannis Lucht nicht mehr eingreifen konnte.

Emre Darnaci konnte kurz nach der Halbzeit den Ausgleich erzielen und belohnte den VfB für die druckvolle Anfangsphase nach der Pause. Nach einer knappen Stunde ging der Gastgeber durch einen direkt verwandelten Freistoß erneut in Führung. "Der Spielverlauf wurde ein wenig auf den Kopf gestellt. Der Gegner macht quasi aus keiner Torchance zwei Tore." Im Anschluss fehlte es Unterliederbach an Kreativät. In der Nachspielzeit hatte der bei einer Ecke aufgerückte Lucht die Chance per Kopf, verfehlte aber das Tor und letztendlich den Ausgleich. "Uns fehlt das Selbstvertrauen und die Überzeugung"

Barnes sprach die fehlende Cleverness der Mannschaft an, die auch als Aufsteiger etwas mehr Mut zeigen dürfe. "Uns fehlt auch das Selbstvertrauen und die Überzeugung. Die ersten Minuten waren träge und im letzten Drittel waren wir zu unschlüssig." Bereits am Mittwoch geht es für Unterliederbach auswärts beim FC Waldbrunn weiter.