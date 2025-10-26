VL: Unter-Flockenbach schlägt Spitzenreiter deutlich

Unter-Flockenbach (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach hat am Samstag ein Ausrufezeichen gesetzt und bei Spitzenreiter Sportfreunde Seligenstadt auch in der Höhe verdient mit 4:0 (1:0) gewonnen.

„Wir waren im kompletten Spiel die aktivere und bessere Mannschaft“, lobte SVU-Trainer Lukas Cambeis, dessen Elf nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Die Gastgeber fanden kaum Mittel gegen die sattelfeste Gäste-Abwehr, hatten so gut wie keine gute Torchance und vergaben ihre beste, als SVU-Keeper Marcel Petrinec einen Foulelfmeter abwehrte (30.). Es wäre das 1:1 gewesen. „Wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt“, freute sich Cambeis.