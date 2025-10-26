VL: Unter-Flockenbach schlägt Spitzenreiter deutlich

Unter-Flockenbach (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach hat am Samstag ein Ausrufezeichen gesetzt und bei Spitzenreiter Sportfreunde Seligenstadt auch in der Höhe verdient mit 4:0 (1:0) gewonnen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
„Wir waren im kompletten Spiel die aktivere und bessere Mannschaft“, lobte SVU-Trainer Lukas Cambeis, dessen Elf nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Die Gastgeber fanden kaum Mittel gegen die sattelfeste Gäste-Abwehr, hatten so gut wie keine gute Torchance und vergaben ihre beste, als SVU-Keeper Marcel Petrinec einen Foulelfmeter abwehrte (30.). Es wäre das 1:1 gewesen. „Wir haben als Mannschaft sehr gut verteidigt“, freute sich Cambeis.
Die ratlosen Platzherren stellten in der zweiten Halbzeit um, spielten Mann gegen Mann, um ihre erste Heimniederlage zu verhindern – vergeblich. Die Unter-Flockenbacher machten die Tore dank starker Schlussviertelstunde. „Das war eine reife und gute Leistung – wir haben ein Statement gesetzt, und wir bleiben hungrig“, so Cambeis. Tore: 0:1 Kaiser (8.), 0:2 Katich (84.), 0:3 Arikan (86.), 0:4 Nag (89., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Abbondanza (1. SC Kohlheck.). – Zuschauer: 250. – Beste SVU-Spieler: geschlossene Leistung.