Allgemeines
Laut Sportdirektor Markus Müller befinden sich die Unter-Flockenbacher auf einem guten Weg.
Laut Sportdirektor Markus Müller befinden sich die Unter-Flockenbacher auf einem guten Weg. – Foto: mara wolf

VL: Unter-Flockenbach punktet beim Spitzenreiter

Bei RW Darmstadt steckt der SV Unter-Flockenbach mehrfach Rückschläge weg. Sportdirektor Markus Müller erkennt eine Tendenz.

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach kam beim Tabellenersten RW Darmstadt beim 3:3 zu einem verdienten Punkt, weil vor allem die erste Halbzeit an die Gäste ging.

"Unsere Tendenz geht nach oben"

Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis ließ sich auch von einem frühen Rückstand nicht beeindrucken, zog ihr Spiel durch und kam verdient zum Ausgleich. Unglücklich dann der erneute Rückstand für den Hessenliga-Absteiger nach Elfmeter für Darmstadt. Und nur wenig später gingen die Gastgeber sogar in Führung. "Da haben wir falsch gestanden", sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller.

Der SVU aber war fokussiert und kam schließlich auch verdient den erneuten Ausgleich und einem Punkt für die Statistik, der umso wertvoller ist, weil er gegen den Spitzenreiter gelang. Müller sprach denn auch von einem gerechten Unentschieden. "Unsere Tendenz geht nach oben – man erkennt mehr Engagement und Laufbereitschaft", sagte der Sportdirektor. "Wir sind auf einem guten Weg." Tore: 1:0 Bohn (7.), 1:1 Kaiser (15.), 1:2 Katich (35.), 2:2 Bohn (51., Foulelfmeter), 3:2 Schwarz (58.), 3:3 Katich (74.). – Schiedsrichter: Bursky (VfR Niedertiefenbach). – Zuschauer: 150. – Bester SVU-Spieler: Katich.

Jan ZehatschekAutor