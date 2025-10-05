VL: Unter-Flockenbach punktet beim Spitzenreiter

Laut Sportdirektor Markus Müller befinden sich die Unter-Flockenbacher auf einem guten Weg. – Foto: mara wolf

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach kam beim Tabellenersten RW Darmstadt beim 3:3 zu einem verdienten Punkt, weil vor allem die erste Halbzeit an die Gäste ging.

"Unsere Tendenz geht nach oben" Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis ließ sich auch von einem frühen Rückstand nicht beeindrucken, zog ihr Spiel durch und kam verdient zum Ausgleich. Unglücklich dann der erneute Rückstand für den Hessenliga-Absteiger nach Elfmeter für Darmstadt. Und nur wenig später gingen die Gastgeber sogar in Führung. "Da haben wir falsch gestanden", sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller.