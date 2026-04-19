VL: Unter-Flockenbach patzt in Dortelweil

Frust beim SVU. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Dortelweil. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach kam beim Tabellenelften SC Dortelweil am Sonntagnachmittag nur zu einem 1:1 (0:0) und die Enttäuschung war durchaus groß bei den Gästen. Denn die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis war als Spitzenreiter hochfavorisiert ins Spiel gegangen. Doch Tore waren Mangelware bei den Gästen gegen druckvoll spielende Gastgeber. Und spät in der zweiten Halbzeit musste der SVU in Überzahl dann nach einem verwandelten Strafstoß sogar noch das Gegentor zum 1:1 hinnehmen. „In der ersten Halbzeit war es schwierig unser Spiel aufzuziehen gegen einen Gegner mit gutem Pressing – da haben wir viele Aktionen überstanden“, sagte Cambeis. Und nach dem 1:0 „hatten wir viele Chancen, zu erhöhen“.