VL: Unter-Flockenbach patzt in Dortelweil

Dortelweil. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach kam beim Tabellenelften SC Dortelweil am Sonntagnachmittag nur zu einem 1:1 (0:0) und die Enttäuschung war durchaus groß bei den Gästen. Denn die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis war als Spitzenreiter hochfavorisiert ins Spiel gegangen. Doch Tore waren Mangelware bei den Gästen gegen druckvoll spielende Gastgeber. Und spät in der zweiten Halbzeit musste der SVU in Überzahl dann nach einem verwandelten Strafstoß sogar noch das Gegentor zum 1:1 hinnehmen. „In der ersten Halbzeit war es schwierig unser Spiel aufzuziehen gegen einen Gegner mit gutem Pressing – da haben wir viele Aktionen überstanden“, sagte Cambeis. Und nach dem 1:0 „hatten wir viele Chancen, zu erhöhen“.
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Cambeis kritisierte vor allem die Chancenverwertung seiner Elf, „sonst haben die Jungs gut gearbeitet“. Der Foulelfmeter kurz vor Schluss aber ließ den Coach hadern: „Das war niemals Elfmeter“, sagte er und wollte denn auch nicht von einem Teilerfolg für sein Team sprechen. Linus Hebling musste mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Morris Nag (Syndesmoseband) fällt indes für den Rest der Saison aus. Tore: 0:1 Waldmann (63.), 1:1 Strenger (89., Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Hanna. – Zuschauer: 200. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Schlatter (52., SC) wegen wiederholten Foulspiels, Gelb-Rot für Lee Hare (75., SC) wegen Meckerns, – Beste SVU-Spieler: geschlossene Leistung.