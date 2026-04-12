VL: Unter-Flockenbach kehrt zurück in die Erfolgsspur

Unter-Flockenbach konnte einen 2:1-Sieg gegen Kalbach einfahren. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

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Die Partie stand trotzdem unter keinem guten Stern für den SVU: Zunächst verletzte sich Simon Katich schon beim Aufwärmen. In der 30. Minute wurde dann Morris Nag derart heftig gefoult, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Cambeis waren früh zwei Stützen weggebrochen, was sich auch auf die Leistung in der zweiten Halbzeit niederschlug. „Da waren wir nicht so gut“, sagte Cambeis, der viele Ballverluste beobachtete. „Auch unsere Ordnung war nicht mehr so gut und wir haben viele Umschaltmomente zugelassen“.