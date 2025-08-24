VL: TuS Marienborn ärgert schon wieder einen Favoriten

Zweimal ein Punkt am Mainzer Verbandsliga-Sonntag, doch die Gefühlswelten bei der TSG Bretzenheim und der TuS Marienborn waren gänzlich unterschiedliche.

Auch ihren zweiten Zähler holte die TuS eher glücklich gegen einen hoch gehandelten Gegner. Zeiskam hatte, wie schon Hüffelsheim beim 2:2 zum Start, mehr und bessere Chancen. „Aber anscheinend sind wir eine Mannschaft, die gegen Spitzenmannschaften schwer zu schlagen ist“, resümiert Trainer Ali Cakici, der unumwunden von einem „sehr glücklichen“ Zähler spricht. Und Kampfeswillen und taktische Disziplin lobt.

Nach Ecke und Tumult machte Robert Cenusa das 0:1 (60.), während Meikel Melament wegen Ballwegschießens eine Zeitstrafe abbrummte (55.). Prompt nickte Aaron Gracia den Ball zum 1:1 ins eigene Tor (63.). Alexander Markiefka besorge mit schöner Einzelleistung die Führung (72.), die Marc Barisic per 30-Meter-Knaller in den Winkel egalisierte (81.).

„So ein Gegentor ist dann am Ende auch Pech“, sagt Cakici, „wir hätten beinahe einen unverdienten Sieg geholt.“ Die anhaltende Urlaubswelle spülte einige Zweitmannschaftsspieler ins Aufgebot, Armin Paulus gelang um ein Haar der tödliche Pass zum Matchball auf Issa Beydoun.