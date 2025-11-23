 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht
Die Spieler des TuS Hornau am Jubeln.
Die Spieler des TuS Hornau am Jubeln. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

VL: TuS Hornau baut Tabellenführung aus

TuS gewinnt zu Hause gegen Limburg +++ Germania Okriftel holt unter neuem Coach erneut keinen Punkt +++ Breidenbach verliert gegen Walluf +++ viele Partien abgesagt

Das Warten geht weiter: Seit Sascha Amstätter beim FC Germania Okriftel übernommen hat, wartet das Verbandsliga-Kellerkind weiter auf den ersten Punkt unter dem neuen Coach. Auch im Spiel gegen Aufsteiger Juno Burg klappte dies nicht. Das Team verlor mit 1:3. Am Samstag war dann Schlusslicht FV Breidenbach an der Reihe. Das Team konnte Rückenwind aus dem ersten Saisonsieg allerdings nicht nutzen und musste sich mit 1:2 der SG Walluf geschlagen geben. Der FV Biebrich lag ab der 27. Minute mit 0:1 gegen Dietkirchen hinten, konnte das Spiel aber in der zweiten Halbzeit drehen und gewann mit 2:1. Das Derby zwischen den Aufstiegsanwärtern Rot-Weiß Hadamar und FC Waldbrunn wurde abgesagt, außerdem die Spiele zwischen TSF Heuchelsheim und FC Ederbergland sowie TSV Steinbach II und SF/BG Marburg.

Tabellenführer Hornau hatte den VfR Limburg zu Gast und holt einen selten gefährdeten Heimsieg (Endstand: 4:0). Damit rutscht Aufsteiger Limburg weiter in die Abstiegszone.

Das Sechs-Punkte-Spiel zwischen dem SV Wiesbaden und dem SV Zeilsheim konnten die Grün-Weißen für sich entscheiden. Nach zwei Treffern in der Anfangsphase gelang den Wiesbadenern zwar vor der Halbzeit der Anschlusstreffer, doch die Zeilsheimer trafen zwei Mal erneut zum 4:1-Endstand.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 21.11.2025, 20:00 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
1
3

Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht

Gestern, 14:30 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
1
2

Gestern, 16:00 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
Abgesagt

Gestern, 16:30 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
2
1

Heute, 15:15 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
Abgesagt

Heute, 15:30 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
4
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
Abgesagt

