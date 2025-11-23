VL: TuS Hornau auf dem Weg, seine Tabellenführung auszubauen

Das Warten geht weiter: Seit Sascha Amstätter beim FC Germania Okriftel übernommen hat, wartet das Verbandsliga-Kellerkind weiter auf den ersten Punkt unter dem neuen Coach. Auch im Spiel gegen Aufsteiger Juno Burg klappte dies nicht. Das Team verlor mit 1:3. Am Samstag war dann Schlusslicht FV Breidenbach an der Reihe. Das Team konnte Rückenwind aus dem ersten Saisonsieg allerdings nicht nutzen und musste sich mit 1:2 der SG Walluf geschlagen geben. Der FV Biebrich lag ab der 27. Minute mit 0:1 gegen Dietkirchen hinten, konnte das Spiel aber in der zweiten Halbzeit drehen und gewann mit 2:1. Das Derby zwischen den Aufstiegsanwärtern Rot-Weiß Hadamar und FC Waldbrunn wurde abgesagt, außerdem die Spiele zwischen TSF Heuchelsheim und FC Ederbergland sowie TSV Steinbach II und SF/BG Marburg.

Tabellenführer Hornau hat den VfR Limburg zu Gast und führt durch einen Treffer von Andreotti (28') mit 1:0. In Wiesbaden ist der SV nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand gegen den SV Zeilsheim gerade der 1:2-Anschlusstreffer gelungen.