VL: TSG Pfeddersheim krempelt die Ärmel hoch

TSG Pfeddersheim-Cheftrainer Marco Streker (in der Hocke) würde bei den Wormsern auch im Falle eines Abstiegs in die Landesliga erhalten bleiben. Das wurde nun festgezerrt.

Worms. Ein halbes Jahr lang stand dieses Datum wie ein Mahnmal im Kalender. 3. Oktober, TSG Pfeddersheim zu Gast bei der TSG Bretzenheim, ein 2:1-Sieg. Der letzte Dreier in dee Verbandsliga – bis zum 5. April.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Ganz dreckig“, erinnert sich Marco Streker an seinen ersten Sieg als Pfeddersheimer Trainer, war das 1:0 gegen Steinwenden. Und so immens wichtig nach vier Unentschieden und acht Niederlagen mit allesamt einem Tor Unterschied. „Du willst diesen ersten Sieg einfach, weil du irgendwann an dir selbst und deiner Arbeit zweifelst“, sagt Streker, „was so ein Sieg auslösen kann, haben wir dann in Steinbach gesehen, wo wir in unserer Drucksituation ein unfassbar gutes Spiel gemacht haben.“

Hilft Amiri nun indirekt den Pfeddersheimern? Nach dem 3:1-Sieg am Donnersberg kommt es diesen Samstag (15 Uhr) zum dritten Sechs-Punkte-Spiel am Stück – gegen Bretzenheim, und wieder, wie damals am Tag der Deutschen Einheit, übertragen im VRM-Livestream. Gelöst, mit breiterer Brust, doch der Druck ist nicht geringer geworden. Von der Dritten Liga an spitzt es sich zu. Das Maximum von sechs Absteigern ist denkbar. Nauwid Amiri, der jüngst vorzeitig bei Oberliga-Kellerkind Mechtersheim eingestiegen ist, könnte mit dem Klassenerhalt auch helfen, seinen Ex-Club zu retten. In Bretzenheim stand Amiri noch für die Pfeddersheimer an der Seitenlinie.