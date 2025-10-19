VL: TSG Bretzenheim brüllt sich aus dem Keller

Die TSG Bretzenheim brüllt sich zu einem Verbandsliga-Dreier, auf den die Keller-Konkurrenten aus Bodenheim und Marienborn weiter waren müssen.

TSG Bretzenheim – Jahn Zeiskam 2:0 (1:0). Steht ein Torwart im Gebüsch und brüllt. „Ja! Jaaaaa!“ Selbst als er gerade einen Ball zurück holt, macht Ersatzkeeper Valentin van der Velden noch lautstark mit beim Gegenpressing-Support. Laut sein, sich für gewonnene Zweikämpfe feiern und sich pausenlos gegenseitig pushen, das hatte die TSG sich vorgenommen. Und damit schien das eigentlich formstarke Spitzenteam überfordert, denn trotz viel Pfälzer Ballbesitzes gab es kaum zwingende Torchancen.

Lukas Helbach stellte im Nachsetzen nach einem Standard auf 1:0 (23.). Nach dem 2:0 (54.) hob Johannes Gehrling die Arme empor, als wollte er sich entschuldigen, hatte er doch dem stolpernden Torwart den Ball abgeluchst und aus vielleicht einem Meter getroffen. „Ich dachte, gleich springen alle auf mich drauf“, erzählt der Neuzugang aus Erlensee, „die Jungs freuen sich immer so mit mir. Wir waren einfach alle total heiß, und ich fühle mich hier super wohl.“

Abschlusstrainig mit Maßkrügen

Das Trainer-Duo Timo Schmidt und Serdal Günes sah eine herausragende Trainingswoche, in der die Mannschaft sich auf ihren zweiten Saison-Sieg einschwor. „Am intensivsten war der Freitag“, ginst Schmidt. Denn da ging es gemeinsam aufs Mainzer Oktoberfest. Arbeiten und Zusammenhalt, nur so geht es. „Ich hatte einfach das Gefühl, diese Woche knallt's“, strahlt Günes, „die Jungs sind fit, über 90 Minuten hat jeder es überragend gemacht. Und wir haben jede Aktion gefeiert.“

Mitte der zweiten Halbzeit brüllte Zeiskam-Kapitän Ünal Altintas nach einem gewonnenen Luftduell selbst Richtung TSG-Bank, mit einer Mischung aus Spott und Trotz. „Ruhe jetzt!“ Man kann sich denken, wie das Echo ausfiel. „Wir wussten einfach, wir müssen jetzt gewinnen“, sagt Schmidt, „unten wollten wir diejenigen sein, die Druck aufbauen. Und wir haben endlich relativ fehlerfrei gespielt.“

A-Junior mit starkem Debüt

Und das mit A-Junior Nick Loran, dem eine starke Trainingswoche zu einem – bemerkenswert souveränen – Debüt verhalf. Überhaupt: Neun Eigengewächse und sieben (!) Jugendtrainer in der Startelf – mehr Nachhaltigkeit geht nicht.

TSG Bretzenheim: B. Rosinus – Jung, Scherer, Loran – Helbach, Leismann, Günes, Tasdemir (89. Maaß) – Sonnenschein (67. Noory), Gehrling (78. Frick), Koutny (46. Aygurlu).

TuS Mechtersheim – TuS Marienborn 4:1 (1:1). Ein Vierfach-Wechsel zur Pause zeigte es an: Die Marienborner machten dem Spitzenreiter das Leben schwer. Daniel Evrards Treffer von der Strafraumkante ins lange Eck (36.) egalisierte Issa Beydon nach hohem Ballgewinn (41.). Sonst war, von Alae Laissars Zeitstrafe schon in Minute vier abgesehen, wenig los.

„Hätten wir unseren Sturm dabei gehabt, hätten wir gewonnen“, blickt Trainer Ali Cakici auf die Ausfälle von Luka Baljak (Studium), Ilhan Fakovic und Luis Kersthold (krank) sowie eine ganze Reihe vermasselter Konterchancen in Durchgang zwei. Ex-Profi Andrew Wooten per Lupfer (66.), Edonart Leposhtaku nach Ecke (75.) und Daniele Marchitto (90., Schuss in den Winkel) schossen den zu hohen Favoriten-Sieg heraus. „Zaubern kann ich auch nicht“, blickt Cakici auf seine Personalmalaise.

TuS Marienborn: Baka – Hornetz (81. Breier), Hofmann, Kohns, Schwiderski (70. Ritz) – Zeghli – Laissar, Trapp, Serratore (73. Paulus), Beydoun (87. Gualtieri) – Markiefka (59. Schwab).

VfB Bodenheim – SV Morlautern 1:1 (0:0). Das Spiel entsprach der Tabellensituation. Abstiegskampf bekamen die Zuschauer zu sehen, wobei VfB-Cotrainer Damir Bektasevic auch mit den spielerischen Elementen einverstanden war. 3:1 Chancen zur Pause und eine zweite Halbzeit, in der die Pfälzer lange gar nicht mehr gefährlich wurden, sprachen für einen Heimsieg. Der schien nach Pedro Agrelas Elfer (87., Foul an Maik Geuder) eingetütet, doch die Gäste fighteten sich zurück und glichen im Nachsetzen nach einem Standard durch Ex-Basara-Spieler Kamron Vaughn noch aus (90.+2). „Die Jungs haben sich reingeworfen, und es war auch mit Ball ordentlich“, sieht Bektasevic trotz einer weiteren hergegebenen Führung einen Aufwärtstrend.

VfB Bodenheim: Simon – Manz, Ziewers, F. Kammerer (74. Agrela) – Geuder, Ben Hazaz, Kramer, Heine – Cande – Faßnacht, Abdelaali (77. Röth).