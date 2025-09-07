Torlaune beim SV Zeilsheim. Gegen den FCO gewinnt der SVZ mit 7:4. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

VL: Torspektakel im Derby zwischen Zeilsheim und Okriftel Konjevic freut sich über Befreiungsschlag +++ Yavuz fehlt die Erfahrung

Zeilsheim. Das Derby in der Verbandsliga Mitte hatte es in sich. Im Derby setzte sich der SV Zeilsheim mit 7:4 (3:1) gegen den FC Germania Okriftel durch und stoppte damit seine Negativserie von vier punktlosen Spielen. Für Okriftel dagegen bleibt es bei null Zählern.

Heute, 15:30 Uhr SV Zeilsheim SV Zeilsheim FC Germania Okriftel Ger.Okriftel 7 4 Abpfiff Zu Beginn der Partie schien es so, als könnte Okriftel das Spiel an sich reißen. Bereits in der 4. Spielminute traf Fahim Habibi zum 0:1 und brachte die Gäste in Führung. Doch Zeilsheim schüttelte sich kurz und fand anschließend immer besser in die Partie. „Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden, es dann aber richtig gut gemacht und verdient so deutlich geführt“, sagte SVZ-Trainer Alexander Konjevic nach der Partie.

Dusan Crnomut sorgte in der 25. Minute für den Ausgleich, ehe Jannik Lacayo innerhalb von nur 60 Sekunden (33./34.) mit einem Doppelschlag auf 3:1 stellte. Nach der Pause legte der SVZ furios nach: Takuto Tanaka traf gleich dreimal (50., 54., 65.) und baute die Führung auf 6:1 aus. Doch die Gäste gaben sich nicht kampflos geschlagen. Binnen sieben Minuten verkürzten Luftrim Kodraliu (68.), Hüseyin Yalcin (69.) sowie ein unglückliches Eigentor (75.) auf 6:4. „Zeilsheim hat es gegen Ende nicht mehr so konstant durchgezogen. Wenn sie das machen, dann geht es nochmal anders aus“, erklärte Okriftels sportlicher Leiter Mevlüt Yavuz kritisch. Erst Crnomut mit seinem zweiten Treffer (77.) stellte den 7:4-Endstand her und beseitigte die letzten Zweifel.