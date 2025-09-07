VL: Torspektakel im Derby zwischen Zeilsheim und Okriftel

Zeilsheim. Das Derby in der Verbandsliga Mitte hatte es in sich. Im Derby setzte sich der SV Zeilsheim mit 7:4 (3:1) gegen den FC Germania Okriftel durch und stoppte damit seine Negativserie von vier punktlosen Spielen. Für Okriftel dagegen bleibt es bei null Zählern.
Zu Beginn der Partie schien es so, als könnte Okriftel das Spiel an sich reißen. Bereits in der 4. Spielminute traf Fahim Habibi zum 0:1 und brachte die Gäste in Führung. Doch Zeilsheim schüttelte sich kurz und fand anschließend immer besser in die Partie. „Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden, es dann aber richtig gut gemacht und verdient so deutlich geführt“, sagte SVZ-Trainer Alexander Konjevic nach der Partie.
Dusan Crnomut sorgte in der 25. Minute für den Ausgleich, ehe Jannik Lacayo innerhalb von nur 60 Sekunden (33./34.) mit einem Doppelschlag auf 3:1 stellte. Nach der Pause legte der SVZ furios nach: Takuto Tanaka traf gleich dreimal (50., 54., 65.) und baute die Führung auf 6:1 aus.
Doch die Gäste gaben sich nicht kampflos geschlagen. Binnen sieben Minuten verkürzten Luftrim Kodraliu (68.), Hüseyin Yalcin (69.) sowie ein unglückliches Eigentor (75.) auf 6:4. „Zeilsheim hat es gegen Ende nicht mehr so konstant durchgezogen. Wenn sie das machen, dann geht es nochmal anders aus“, erklärte Okriftels sportlicher Leiter Mevlüt Yavuz kritisch. Erst Crnomut mit seinem zweiten Treffer (77.) stellte den 7:4-Endstand her und beseitigte die letzten Zweifel.
Während Konjevic den Befreiungsschlag genoss, „Nach den vergangenen Wochen war das Balsam für die Seele“,übte er auch Selbstkritik, „Wir müssen uns defensiv besser präsentieren, in dieser Liga nutzen andere Teams diese Fehler aus.“
Yavuz dagegen war nach dem Abpfiff schonungslos. „Wir haben verdient verloren und waren deutlich die unterlegenere Mannschaft. Es fehlt uns die Erfahrung auf dem Spielfeld. Wir haben viele junge Spieler, die in der Situation momentan zu viele Fehler machen und vielleicht auch noch nicht bereit für die Startelf sind.“
Mit dem 7:4 feiert Zeilsheim also den ersten Dreier seit vier Spielen und tankt neues Selbstvertrauen. Okriftel dagegen bleibt weiterhin punktlos am Tabellenende hängen – und muss dringend Lösungen finden, um in der Verbandsliga Anschluss zu halten.