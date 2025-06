VL: Tom Gürel sichert letzten Dreier

„Es war ein ausgeglichenes Spiel“, resümiert Trainer Elvir Melunovic, „wir haben sehr gut angefangen und waren in der ersten Halbzeit sehr stabil. In der zweiten Halbzeit hatte Basara viel Ballbesitz, aber nicht die klaren, großen Chancen. Wir hatten durch Konter zwei, drei gute Möglichkeiten, waren sehr effizient und haben gut verteidigt.“

Damit endet eine Saison, in der der SVA lange im Aufstiegsrennen mitmischte, dann aber abreißen lassen musste und am Ende doch die eigenen Erwartungen übererfüllt hat, mit einem Auswärtssieg bei einem traditionell äußerst heimstarken Gegner. Und, durch den parallelen Patzer von Jahn Zeiskam (1:4 in Bretzenheim), noch einen Rang weiter oben.