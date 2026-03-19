VL: SVU will Frankfurt distanzieren SV Unter-Flockenbach kommt der Hessenliga-Rückkehr immer näher +++ Gegen Rot-Weiss Frankfurt peilt Trainer Lukas Cambeis am Samstag die nächsten drei Punkte an. von Jan Zehatschek · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Nach langer Verletzungspause ist SVU-Angreifer Linus Hebling zurück auf dem Weg zur Höchstform. (Archiv) Foto: Dominik Claus

Unter-Flockenbach (jz). Lukas Cambeis freut sich auf ein spannendes Wochenende. „Wenn wir drei Punkte holen, dann können wir Frankfurt erst einmal distanzieren“, sagt der Trainer von Verbandsligist SV Unter-Flockenbach vor der Partie gegen den Tabellenvierten Rot-Weiss Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr). Die Vorzeichen stehen freilich gut für die Cambeis-Elf, die sich nach der Winterpause bis auf Platz zwei vorgekämpft hat. Und noch mehr will.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Sa., 21.03.2026, 15:30 Uhr SV Unter-Flockenbach Flockenbach Rot-Weiß Frankfurt RW Frankfurt 15:30 PUSH Der Rückstand auf Spitzenreiter Kickers Offenbach II ist auf zwei Punkte geschmolzen. Dank der jüngsten Leistungen des SVU, wenngleich Cambeis mit Blick auf das jüngste 2:0 bei der SG Bornheim einräumt: „Wir hatten zu viele wilde Aktionen, zu viel Schlagabtausch, zu wenig Kontrolle. Und wir hatten in der zweiten Halbzeit zu viele Ballverluste.“ Doch der wiedererstarkte Torjäger Linus Hebling stellte mit dem 1:0 die Weichen auf Sieg. „Das zeigt seine besondere Qualität“, sagt der SVU-Trainer. „Ich hoffe, dass sich der Knoten jetzt gelöst hat.“