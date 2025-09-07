VL: SVU verliert in letzter Minute

Unter-Flockenbach. Ärgerliche Niederlage für Verbandsligist SV Unter-Flockenbach. Der Absteiger unterlag bei der SG Rot-Weiß Frankfurt nach einem Last-Minute-Tor mit 1:2 (1:1). „Das war ein Sonntagsschuss“, sagte SVU-Co-Trainer Philipp Müller nach einem insgesamt guten Spiel seiner Elf: „Ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen. Es war fußballerisch eine der besten Leistungen von uns seit dem Trainerwechsel“, sagte Müller. Doch im defensiven Bereich habe seine Mannschaft noch viel Arbeit. Der SVU war in Frankfurt lange am Drücker und hätte das Spiel in der zweiten Halbzeit auch für sich entscheiden können. Morris Nag traf die Latte, Luca Kaiser mit Heber verfehlte nur knapp das Tor. Das 1:0 erzielte Frankfurt indes nur wenige Minuten nach Anpfiff. Der SVU aber blieb auf Kurs; Müslüm Arikan beförderte nach gut einer halben Stunde einen Freistoß direkt ins RW-Tor zum verdienten 1:1. Doch in der letzten Minute waren die Gäste nicht ganz im Bilde und Frankfurt kam schlussendlich glücklich zu drei Punkten. Tore: 1:0 Frohne (9.), 1:1 Arikan (28.), 2:1 Idahosa (90.). – Schiedsrichter: Rolbetzki (FSV Schröck). – Zuschauer: 200. – Bester SVU-Spieler: Kovis.