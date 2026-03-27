VL: SVU träumt vom Aufstieg

Trainer Lukas Cambeis hat den SV Unter-Flockenbach zu einer verschworenen Einheit geformt – und zu einem Spitzenteam der Fußball-Verbandsliga. Foto: Dagmar Jährling

Unter-Flockenbach. 15 Punkte, 21:4 Tore. Mit fünf Siegen hat sich der SV Unter-Flockenbach nach der Winterpause an die Tabellenspitze der Verbandsliga geballert. Danach hatte es im Dezember noch nicht ausgesehen, die „Flockies“ überwinterten auf dem achten Platz, der Rückstand auf Spitzenreiter Kickers Offenbach II betrug acht Zähler.

Und so hatte es den Anschein, als habe sich Trainer Lukas Cambeis ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, als er klarmachte: „Unser Anspruch muss der Aufstieg sein.“ Weiter prognostizierte er: „Wir werden Meister und steigen auf.“ Diese Aussagen habe er auf der Weihnachtsfeier wiederholt – und mit dieser Auffassung ziemlich allein dagestanden, berichtet Cambeis mit einem Augenzwinkern.

Drei Monate später müssen aber selbst die größten Zweifler eingestehen: Der Coach lag nicht daneben. Den OFC II schoss der SVU mit 5:1 ab – in Offenbach. Pokalschreck Germania Ober-Roden kassierte auf dem Wetzelsberg eine 3:8-Klatsche. Zuletzt geriet der Vierte, Rot-Weiss Frankfurt, in Flockenbach böse unter die Räder (0:5).

„Die Ergebnisse waren schon sehr klar“, sagt Cambeis nüchtern. Keine Spur von Euphorie beim 34-Jährigen, der im September 2025 als Nachfolger von Dalio Memic nach Unter-Flockenbach gekommen war. Er habe nie daran gezweifelt, dass der Sprung an die Spitze möglich sei, sagt er, räumt aber ein: „Dass es schon am 21. März passiert, hätte ich selbst nicht gedacht.“

So hätte Cambeis eigentlich allen Grund dazu, sich und seinen Schützlingen auf die Schultern zu klopfen. War der Hessenliga-Absteiger des vergangenen Jahres nach dem Dafürhalten des Betriebswirts kurz nach seiner Amtsübernahme schlicht noch „nicht gut genug“, sorgten sieben Siege zunächst einmal für Ruhe am höchstgelegenen Sportplatz der Verbandsliga. Und Cambeis wusste: „Wenn wir in der Rückrunde an die zweite Hälfte der Hinserie anknüpfen, ist es möglich, Anspruch und Wirklichkeit zusammenzuführen.“ Bislang, so scheint es, geht dieser Plan auf.

Verbandsliga-Spitzenspiel am Freitag bei Pars Neu-Isenburg

Noch warten jedoch zehn weitere Partien, in denen es gilt, den Trend zu bestätigen, um auch am Ende ganz oben zu stehen. Den Anfang macht die Partie beim SV Pars Neu-Isenburg am Freitag (19.30 Uhr) – ein Gegner, der zuletzt vier Siege am Stück einfuhr. Ein echter Gradmesser also für die Cambeis-Elf. Doch die Herangehensweise ist klar: „Wir machen weiter unser Ding.“

Die Gründe für den eigenen Aufschwung liegen für Cambeis auf der Hand: „Wir hatten von Anfang an eine große Qualität im Kader, durch die Rückkehr von Linus Hebling haben wir vorn noch einmal Qualität dazugewonnen.“ Mit Luca Kaiser, der in Heblings Abwesenheit zwar 14 Tore markiert hatte, oftmals aber auf sich allein gestellt gewesen sei, und Hebling sei seine Elf nun „viel flexibler“, weiß Cambeis.

Die Winterpause hätten die „Flockies“ genutzt, um einander noch besser kennenzulernen, an der Fitness zu arbeiten und „mehr Flexibilität ins Spiel zu bringen“. Auch in der Defensive, wo Max Heckhoff, Simon Katich und Matthias Kuhn eine sattelfeste Dreierkette bilden, „während wir in der Hinrunde noch auf ein klares 4-4-2 beschränkt waren“. Obendrein glänzt das Trio mit Torvorlagen und eigenen Treffern. Inzwischen wisse jeder Spieler genau, was zu tun sei, fasst Cambeis zusammen. „Wir sind viel klarer in unseren Abläufen, das Vertrauen ist da – in jeder Hinsicht.“

16 SVU-Leistungsträger haben die Verträge bereits verlängert

Und doch wäre Cambeis nicht Cambeis, wenn er locker lassen würde. „Ich schaue weniger aufs Ergebnis, sondern auf das Spiel an sich und bewerte danach“, sagt er. So bot selbst das 5:0 gegen RW Frankfurt Anlass zur Kritik. „Die ersten 40 Minuten waren gar nichts“, sagt Cambeis. „Und das kriegen die Jungs dann auch zu hören.“ Kurz vor der Pause stand es dann doch 3:0. Nachdem beide Teams je einen Platzverweis kassiert hatten, spielte der SVU seine wiedergewonnene Physis aus – und landete einen letztlich klaren Sieg.

Die durchweg positive Entwicklung bietet den Verantwortlichen keinen Anlass, vom eingeschlagenen Weg abzuweichen. „Ich habe im Herbst 2025 ohnehin für eineinhalb Jahre unterschrieben“, macht Cambeis klar, dass er auch 2026/27 an der Seitenlinie stehen wird – egal, in welcher Liga. Auch 16 Spieler, die derzeit das Gerüst der Mannschaft bilden, haben bereits für die kommende Runde zugesagt. Nichtsdestotrotz seien noch viele weitere Gespräche zu führen, berichtet der SVU-Coach. „Wir schauen parallel natürlich auch nach externen Spielern, die uns noch einmal verstärken könnten.“ Denn klar ist: Die Spannung soll hochgehalten werden. Erst recht nach einem Aufstieg.



