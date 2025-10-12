VL: SVU steigert sich und feiert verdienten Sieg

"Das war ein hartes Stück Arbeit", sagte Sportdirektor Markus Müller. Der SVU aber wird defensiv immer stabiler, ließ kaum Chancen zu. Das 1:0 für die Gäste war ein abgefälschter Distanzschuss, sonst ging von der SG kaum Gefahr aus. Und die Mannschaft von SVU-Trainer Lukas Cambeis hatte die richtige Antwort parat, erzielte noch vor der Pause den Ausgleich. "Das war sehr wichtig", sagte Müller. Die zweite Halbzeit gehörte dann ganz den Gastgebern. Das 2:1 war schön herausgespielt: Die Vorlage lieferte der eingewechselte Marius Kamuff und Luca Kaiser war wieder für ein Tor gut. "Super Aktion", sagte Müller.

"In der ersten Halbzeit waren wir zu schlecht in den Zweikämpfen und zu fehleranfällig am Ball, die zweite Halbzeit war deutlich emotionaler und besser", bilanzierte Trainer Cambeis, der in der zweiten Halbzeit taktisch umgestellt hatte, um mehr Variabilität ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen. "Wir hätten dann noch drei, vier Tore mehr machen können".