VL: SVU sieht sich gut vorbereitet

Unter-Flockenbach (jz). An diesem Freitag (19.30 Uhr) hat Verbandsligist SV Unter-Flockenbach sein erstes Punktspiel, holt die Partie beim VfR Groß-Gerau na-ch. Diese wurde Mitte November wegen Nebel beim Stand von 2:0 für Unter-Flockenbach abgebrochen. SVU-Trainer Lukas Cambeis sieht seine Mannschaft gut vorbereitet.

„Das wird ein intensives Spiel“, sagt der Coach: „Groß-Gerau wird hoch pressen – sie haben einen guten Spielansatz“ Der SVU hat unter Trainer Cambeis in der Winterpause allerdings einen Schritt nach vorne machen können. „Wir sind flexibler“, sagt der Coach. „Wir haben offensiv und defensiv verschiedene Formationen gespielt und eingeübt. Cambeis spricht aber von Höhen und Tiefen. Torwart Marcel Petrinec (Kreuzbandriss) wird lange Pause machen müssen, dafür hat sich Keeper Timo Ulpins dem SVU angeschlossen, ein Talent von Wormatia Worms. Zuletzt kam noch Rafael Monteiro Antunes (19) von der Bundesliga-A-Jugend des SV Sandhausen.Er ist Stürmer und wurde beim FSV Mainz 05 ausgebildet. Gegen Groß-Gerau fallen Müslüm Arikan, Sufjan Aliji und Aron Unrath verletzt aus. Torjäger Linus Hebling (Oberschenkel) kann eventuell spielen.