VL: SVU setzt Höhenflug fort

Unter-Flockenbach (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach setzte seine Siegesserie fort und steigert sich dabei von Spiel zu Spiel. Nach dem 3:0 (2:0) beim 1. FC Langen hatte SVU-Trainer Lukas Cambeis jedenfalls kaum etwas auszusetzen. „Wir waren sehr dominant, hatten gute Ballpassagen und haben schöne Tore erzielt“, sagte der Coach: „Das war unsere beste erste Halbzeit bislang.“
Die Gäste hätten bis zur Halbzeit deutlich mehr Tore erzielen können. Doch mit Wiederanpfiff offenbarte der Hessenliga-Absteiger etwas weniger Intensität. „Da sind wir noch nicht reif genug“, analysierte Cambeis. Der SVU war dennoch die bessere Mannschaft und der hochverdiente Sieg auch nie in Gefahr.
SVU-Torwart Marcel Petrinec musste nach einem Zusammenstoß mit einem Langener ins Krankenhaus, nachdem er auf den Kopf gestürzt war (80.). Für ihn kam Flockenbachs Torwarttrainer Nicolas Schütz.