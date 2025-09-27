VL: SVU nutzt die Spielpause

Unter-Flockenbach (jz).Verbandsligist SV Unter-Flockenbach hat sich in der spielfreien Zeit neu aufgestellt und unter Coach Lukas Cambeis einsortiert. „Die Qualität im Training wird besser“, sagt der neue SVU-Trainer, der Mitte August von Dalio Memic übernommen hat.

Cambeis ist in den vergangenen zwei Wochen denn auch tatsächlich angekommen beim SV Unter-Flockenbach in Sachen Methodik und Geisteshaltung. Und die Spieler merken es auch im Training. „Die Intensität steigert sich“, freut sich der Übungsleiter. Die Vorgabe für das Spiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SC Dortelweil ist klar formuliert: „Wir wollen unsere Spielweise weiter verbessern“, sagt Cambeis – und natürlich drei Punkte einfahren.

Jan Mayer wird krankheitsbedingt fehlen, wphl auch Julian Marquardt. Er klagt über Probleme in der Patellasehne. Die Langzeitverletzten Lennart Borgenheimer, Linus Hebling und Aron Unrath werden in der Vorrunde indes aller Voraussicht nach gar nicht mehr zum Einsatz kommen.