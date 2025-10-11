VL: SVU kommt immer besser ins Rollen

Für SVU Trainer Lukas Cambeis ist es die zweite Trainerstation im Herrenbereich. – Foto: mara wolf

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach kommt immer besser ins Rollen. Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis verbuchte am Donnerstag bei Aufsteiger FC Kalbach einen 5:2 (3:0)-Erfolg. Luca Kaiser sorgte mit Toren in der 18., 22. und 38. Minute für eine sichere 3:0-Halbzeitführung der Gäste. Kalbach kam kurz nach Wiederanpfiff zwar zum Anschlusstreffer, der SVU aber blieb fokussiert. Abwehrspieler Simon Katich und Jann Germies schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, bevor auch Kalbach noch mal nachlegte.

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr FC Kalbach FC Kalbach SV Unter-Flockenbach Flockenbach 2 5

Cambeis sprach von einer guten ersten Halbzeit seiner Mannschaft. „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und hatten viele gute Angriffe und Abschlüsse auch aus der zweiten Reihe“. Den Torabschluss auch mal aus der Distanz hatte sich der Coach vorab ausdrücklich von seinen Spielern gewünscht. Luca Kaiser avancierte zwar mit seinem Hattrick zum Matchwinner, Cambeis sprach aber von einer starken Gesamtleistung seines Teams.