VL: SVU kommt immer besser ins Rollen

Unter-Flockenbach. Verbandsligist SV Unter-Flockenbach kommt immer besser ins Rollen. Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis verbuchte am Donnerstag bei Aufsteiger FC Kalbach einen 5:2 (3:0)-Erfolg. Luca Kaiser sorgte mit Toren in der 18., 22. und 38. Minute für eine sichere 3:0-Halbzeitführung der Gäste. Kalbach kam kurz nach Wiederanpfiff zwar zum Anschlusstreffer, der SVU aber blieb fokussiert. Abwehrspieler Simon Katich und Jann Germies schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, bevor auch Kalbach noch mal nachlegte.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Cambeis sprach von einer guten ersten Halbzeit seiner Mannschaft. „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet und hatten viele gute Angriffe und Abschlüsse auch aus der zweiten Reihe“. Den Torabschluss auch mal aus der Distanz hatte sich der Coach vorab ausdrücklich von seinen Spielern gewünscht.
Luca Kaiser avancierte zwar mit seinem Hattrick zum Matchwinner, Cambeis sprach aber von einer starken Gesamtleistung seines Teams.
Doch wo Licht ist, gibt’s auch Schatten. „In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir als Mannschaft noch nicht reif genug sind, das Spiel zu kontrollieren. Die Ballbesitzkontrolle war nicht mehr so gut“, sagte der Trainer. Die Folge: einfache Ballverluste und ein immer mutiger spielender Gegner. Der FC Kalbach traf im weiteren Spielverlauf noch zweimal, den Erfolg der Gäste brachte er aber nicht mehr in Gefahr.
Die Cambeis-Elf will nun am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die SG Langstadt/Babenhausen möglichst da weitermachen, wo sie in Kalbach aufgehört hat. Der SVU-Coach muss dann aber wohl weiter auf Max Heckhoff und Fabio Lo Porto (beide muskuläre Probleme) verzichten. Torwart Arthur Kovis hat sich den Fuß gebrochen und fällt wohl bis zur Rückrunde aus. Marcel Petrinec stand gegen Kalbach zwischen den Pfosten und machte seine Sache sehr gut. „Marcel ist auf der Linie überragend und findet gute Lösungen“, lobte Cambeis.
Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Kaiser (18., 22., 38.), 1:3 Eljazouli (52.), 1:4 Katich (62.), 1:5 Germies (68.), 2:5 Hadri (70.). – Schiedsrichter: Sattler, – Zuschauer: 150. – Beste SVU-Spieler: Kaiser, Katich, Bundschuh, Ertanir.