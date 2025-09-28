VL: SVU kassiert Niederlage Nummer fünf

Unter-Flockenbach (jz). Das hatte sich der SV Unter-Flockenbach anders vorgestellt. Der Hessenliga-Absteiger wollte nach zwei spielfreien Wochen gegen den SC Dortelweil wieder in die Erfolgsspur. Doch am Ende stand eine 0:3 (0:1)-Niederlage für den ambitionierten Verbandsligisten. „Da braucht man nicht viel dazu zu sagen“, wollte SVU-Sportdirektor Markus Müller Spiel und Leistung seiner Mannschaft nach der bereits fünften Saisonniederlage nicht weiter kommentieren. „Der Frust sitzt tief“, sagte auch SVU-Manager Rana Nag. Die Durchschlagskraft fehle noch. „Der Anspruch der Mannschaft ist höher“, so Nag: „Aber wir arbeiten weiter.“
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Die Gastgeber starteten gut, doch Dortelweil übernahm mehr und mehr das Kommando. Nach der Pause setzten die Flockenbacher erst in der 61. Minute den ersten Torschuss ab. Da lagen sie 0:2 hinten. Die finale kalte Dusche für den Gastgeber kam in der 72. Minute: 3:0 für Dortelweil.