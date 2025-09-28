VL: SVU kassiert Niederlage Nummer fünf

Unter-Flockenbach (jz). Das hatte sich der SV Unter-Flockenbach anders vorgestellt. Der Hessenliga-Absteiger wollte nach zwei spielfreien Wochen gegen den SC Dortelweil wieder in die Erfolgsspur. Doch am Ende stand eine 0:3 (0:1)-Niederlage für den ambitionierten Verbandsligisten. „Da braucht man nicht viel dazu zu sagen“, wollte SVU-Sportdirektor Markus Müller Spiel und Leistung seiner Mannschaft nach der bereits fünften Saisonniederlage nicht weiter kommentieren. „Der Frust sitzt tief“, sagte auch SVU-Manager Rana Nag. Die Durchschlagskraft fehle noch. „Der Anspruch der Mannschaft ist höher“, so Nag: „Aber wir arbeiten weiter.“