VL: SVU geht die Puste aus

Unter-Flockenbach (jz). Hessenliga-Absteiger SV Unter-Flockenbach ist mit einem 1:1 (1:0) gegen Kickers Offenbach II in die neue Saison der Verbandsliga Süd gestartet. „Wir haben uns mehr ausgerechnet“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller, sprach unterm Strich aber von einem leistungsgerechten Unentschieden. Denn die erste Halbzeit ging an die Gastgeber, die zweite an den Profinachwuchs vom Main.