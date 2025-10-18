VL: SVU feilt am neuen System

Unter-Flockenbach (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach peilt am Sonntag ab 15.15 Uhr bei Aufsteiger FC Neu-Anspach drei Punkte an, doch dafür muss die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis weiter vor allem an Grundlagen arbeiten. Dies mag verwundern angesichts der Tatsache, dass der SVU aus der Hessenliga kommt. Doch angesichts der geplanten Systemumstellung hat Coach Cambeis Inhalte im Blick, die vor allem die Basis betreffen. „Unser Spiel am Ball ist noch zu schlampig“, sagt der SVU-Trainer. „Wir sind noch nicht sauber im Passspiel, verlieren zu einfach die Bälle.“
Und auch Raumaufteilung ist Thema. „Wir besetzen Positionen noch nicht gut genug“, sagt Cambeis. „Und wir verteidigen noch nicht intelligent.“ Viel Arbeit für Spieler und Trainer beim Schärfen neuer „Positionsprofile“, wie Cambeis sagt. „Die Jungs brauchen dafür Zeit“. Doch der SVU steigert sich von Spiel zu Spiel, und auch die Ergebnisse passen immer besser ins Bild. Der Tabellenachte kann in Neu-Ansbach - es ist der dritte Aufsteiger in Folge als Gegner - zudem wieder Fabio Lo Porto und Max Heckhoff setzen.