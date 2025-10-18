Die Spieler des SV Unter-Flockenbach im Teamkreis. – Foto: mara wolf (Archiv)

VL: SVU feilt am neuen System Flockenbach will drei Punkte beim Aufsteiger holen +++ Coach plant Systemumstellung

Unter-Flockenbach (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach peilt am Sonntag ab 15.15 Uhr bei Aufsteiger FC Neu-Anspach drei Punkte an, doch dafür muss die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis weiter vor allem an Grundlagen arbeiten. Dies mag verwundern angesichts der Tatsache, dass der SVU aus der Hessenliga kommt. Doch angesichts der geplanten Systemumstellung hat Coach Cambeis Inhalte im Blick, die vor allem die Basis betreffen. „Unser Spiel am Ball ist noch zu schlampig“, sagt der SVU-Trainer. „Wir sind noch nicht sauber im Passspiel, verlieren zu einfach die Bälle.“

Morgen, 15:15 Uhr FC Neu-Anspach FC N.-A. SV Unter-Flockenbach Flockenbach 15:15