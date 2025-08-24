VL: SVU besser, aber nicht gut genug

Unter-Flockenbach (jz). Verbandsligist SV Unter-Flockenbach hatte 75 Prozent Ballbesitz, doch am Ende jubelte Gegner Germania Ober-Roden beim 4:2 (2:1)-Sieg. Doch eine weitere Steigerung sei zu erkennen gewesen im zweiten Spiel unter SVU-Trainer Lukas Cambeis, sagte Sportdirektor Markus Müller. Die Niederlage ist für den SVU ärgerlich, aber kein Beinbruch, wie Müller weiter ausführte. Der SVU musste kurzfristig außerdem auf drei wichtige Spieler verzichten: Jan Germies, Jens Bundschuh und Ilya Ertanier meldeten sich am Vormittag krank.

Schon nach zehn Minuten lag Ober-Roden mit 2:0 vorne nach einem abgefälschten und einem Sonntagsschuss. „Das war ein enormer Schock“, so Markus Müller. Der SVU aber konnte sich steigern, dominierte, kam aber nur zu wenigen Torchancen. Müslüm Arikan mit Distanzschuss verkürzte noch vor der Pause auf 1:2. Die Gastgeber konzentrierten sich vor allem auf Konterspiel. Und so fiel auch das 3:1.