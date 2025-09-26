– Foto: mara wolf

VL: SVH hat Dreier im Visier Hummetroth möchte im Heimspiel gegen Fernwald die jüngste eindrucksvolle Leistung bestätigen Verlinkte Inhalte Hessenliga FSV Fernwald Hummetroth

Hummetroth. Der SV Hummetroth empfängt am Samstag in der Hessenliga den FSV Fernwald im Erbacher Sportpark (Anstoß 15 Uhr). Die Odenwälder wollen nach dem eindrucksvollen 4:0-Sieg beim Hünfelder SV am vergangenen Wochenende „den nächsten Dreier einfahren“, erklärt SVH-Trainer Artug Özbakir. Man habe mit dem deutlichen Sieg nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie ein Zeichen an die Liga gesandt und die kleine Krise überwunden. „Das war wichtig für jeden im Verein, egal ob Spieler, Trainer oder den Club im Ganzen. Trotzdem ist auch ein so überzeugender Sieg am Ende nicht mehr als drei Punkte wert“, weiß der 43-Jährige. Es gelte weiterhin, keine falschen Ausreden zu suchen, sondern stetig an Schwachstellen zu arbeiten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Mit dem FSV Fernwald kommt der Hessenliga-Meister nach Erbach, der seinen Antrag auf Zulassung zur Regionalliga in der abgelaufenen Spieltag jedoch zurückzog. „Im Umkreis von 50 Kilometern befindet sich derzeit kein Stadion, das die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt“, ließ der FSV im Mai verlauten und trat damit trotz des Triumphes wieder in der Hessenliga an, in der die Fernwälder mit elf Zählern auf Rang zwölf hinter den Odenwäldern (15 Punkte und Platz acht) stehen.

„Ich kann nur wiederholen, dass wir auch in diesem Spiel über unsere Grenzen gehen müssen. Du hast in der Hessenliga gegen keinen Gegner mit 80 bis 90 Prozent Einsatz eine Chance“, erklärt Özbakir, der ein von beiden Seiten „qualitiv hochwertiges Spiel“ erwartet. Morgen, 15:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth FSV Fernwald FSV Fernwald 15:00 PUSH Der Coach kann indes auf den exakt gleichen Kader wie in der Vorwoche zurückgreifen. Neben Nils Herdt, der noch länger ausfallen wird, benötige auch der zuletzt verletzte Victor Vinicius Silva De Oliviera (schon drei Treffer) noch Zeit, um wieder in die Mannschaft zurückzukehren. Dafür habe man eine geregelte Trainingswoche ohne Unterbrechung abhalten können, da Kreispokal-Gegner SSV Brensbach, den Hummetroth im Finale am 1. Mai bereits mit 5:1 bezwingen konnte, das Spiel am letzten Mittwoch absagte. Hummetroth steht somit im Viertelfinale.