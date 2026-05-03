VL: SV Zeilsheim ohne Effizienz

Der SV Zeilsheim ärgert sich über zu wenig Konsequenz vor dem Tor. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Main-Taunus. In der Verbandsliga musste der SV Zeilsheim eine bittere 0:3-Niederlage gegen die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg hinnehmen – ein Ergebnis, das den Spielverlauf kaum widerspiegelt.

Von Beginn an präsentierten sich die Gastgeber als die klar dominierende Mannschaft. Vor allem in der ersten Halbzeit erspielte sich Zeilsheim mehrere hochkarätige Chancen, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. „Leider haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, eine Großchance zu verwerten“, erklärte der sportliche Leiter Sadik Can nach der Partie. Auch defensiv stand der SVZ stabil: „Wir hatten die Marburger gut im Griff, vor allem in der ersten Halbzeit kamen die Marburger zu keiner Torchance.“

Umso überraschender fiel dann der Rückstand in der zweiten Hälfte. Nach einem langen Ball nutzten die Gäste ihre erste Gelegenheit eiskalt aus – Sascha Huhn traf in der 58. Minute zum 0:1. „Das war die erste Chance für die Marburger und gleich die Führung“, so Can.

Trotz des Rückschlags blieb Zeilsheim spielbestimmend und drängte auf den Ausgleich. Doch erneut fehlte die Durchschlagskraft im Abschluss. Stattdessen schwächten sich die Gastgeber in der Schlussphase selbst: Zwei berechtigte Foulelfmeter führten zu den Treffern zwei und drei, die erneut Sascha Huhn (80., 86.) verwandelte. „Da haben wir uns einfach wieder unclever angestellt, wie schon so oft in der Saison“, ärgerte sich Can.

"Punkte liegen gelassen"

Am Ende stand eine deutliche Niederlage, die vor allem aufgrund der eigenen Chancenverwertung schmerzt. „Mit dem Einsatz des Teams können wir zufrieden sein, unser Gegner war heute einfach mal wieder effektiver als wir“, resümierte der Vorsitzende Peter Strauch.

Für den SV Zeilsheim bedeutet das Ergebnis einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir haben heute drei Punkte im Abstiegskampf liegen gelassen, die absolut möglich waren“, betonte Sadik Can abschließend.