VL: SV Zeilsheim bleibt ungeschlagen

Cheftrainer Robert Schick konnte mit der Leistung seiner Mannschaft erst nach der zweiten Halbzeit zufrieden sein. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hessen. Der SV Zeilsheim bleibt das Maß der Dinge in der Verbandsliga. Beim SSC Juno Burg setzte sich der Tabellenführer mit 4:3 durch und feierte damit den nächsten Erfolg. Dabei musste die Mannschaft von Cheftrainer Robert Schick zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit drehte der SV die Partie nach der Pause mit offensivem Fußball und stellte zwischenzeitlich auf 4:2. Der späte Anschlusstreffer der Gastgeber sorgte zwar noch einmal für Spannung, brachte die bislang ungeschlagenen Zeilsheimer aber nicht mehr um den verdienten Sieg.

Auf ungewohntem Terrain erwischte der SV keinen optimalen Start. Auf dem Rasenplatz in Burg benötigten die Gäste einige Zeit, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. „Wir mussten uns an den Rasenplatz erstmal gewöhnen, weshalb wir uns in der ersten Halbzeit schwergetan haben“, erklärte Schick. Die Gastgeber nutzten die anfänglichen Schwierigkeiten und gingen in der 15. Minute durch Leon Kunz mit 1:0 in Führung. Zeilsheim tat sich weiterhin schwer, seinen gewohnten Spielfluss aufzuziehen.

Auch mit der eigenen Leistung war Schick im ersten Durchgang nicht zufrieden. Für die Ansprüche des Tabellenführers sei die Mannschaft „vor allem im ersten Durchgang“ zu träge gewesen. Dabei machte der Trainer auch die Belastung der vergangenen Tage als möglichen Grund aus: „Man hat gemerkt, dass wir am Donnerstag in Niederhöchstadt Körner gelassen haben.“ Trotz der schwierigen ersten Hälfte gelang dem SV noch vor dem Pausenpfiff der wichtige Ausgleich. Marcus Weinhardt traf in der 44. Minute zum 1:1 und sorgte damit für eine bessere Ausgangslage zur Pause. Neues Gesicht im zweiten Durchgang Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Tabellenführer wie ausgewechselt. Zwar ging Burg in der 51. Minute durch Maximilian Metz erneut mit 2:1 in Führung, doch die Antwort der Zeilsheimer ließ nicht lange auf sich warten.