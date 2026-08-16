VL: SV Zeilsheim bleibt ungeschlagen

Hessen. Der SV Zeilsheim bleibt das Maß der Dinge in der Verbandsliga. Beim SSC Juno Burg setzte sich der Tabellenführer mit 4:3 durch und feierte damit den nächsten Erfolg. Dabei musste die Mannschaft von Cheftrainer Robert Schick zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit drehte der SV die Partie nach der Pause mit offensivem Fußball und stellte zwischenzeitlich auf 4:2. Der späte Anschlusstreffer der Gastgeber sorgte zwar noch einmal für Spannung, brachte die bislang ungeschlagenen Zeilsheimer aber nicht mehr um den verdienten Sieg.
Auf ungewohntem Terrain erwischte der SV keinen optimalen Start. Auf dem Rasenplatz in Burg benötigten die Gäste einige Zeit, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. „Wir mussten uns an den Rasenplatz erstmal gewöhnen, weshalb wir uns in der ersten Halbzeit schwergetan haben“, erklärte Schick. Die Gastgeber nutzten die anfänglichen Schwierigkeiten und gingen in der 15. Minute durch Leon Kunz mit 1:0 in Führung. Zeilsheim tat sich weiterhin schwer, seinen gewohnten Spielfluss aufzuziehen.
Auch mit der eigenen Leistung war Schick im ersten Durchgang nicht zufrieden. Für die Ansprüche des Tabellenführers sei die Mannschaft „vor allem im ersten Durchgang“ zu träge gewesen. Dabei machte der Trainer auch die Belastung der vergangenen Tage als möglichen Grund aus: „Man hat gemerkt, dass wir am Donnerstag in Niederhöchstadt Körner gelassen haben.“ Trotz der schwierigen ersten Hälfte gelang dem SV noch vor dem Pausenpfiff der wichtige Ausgleich. Marcus Weinhardt traf in der 44. Minute zum 1:1 und sorgte damit für eine bessere Ausgangslage zur Pause.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Tabellenführer wie ausgewechselt. Zwar ging Burg in der 51. Minute durch Maximilian Metz erneut mit 2:1 in Führung, doch die Antwort der Zeilsheimer ließ nicht lange auf sich warten.
Vinicius Miranda De Oliveira sorgte in der 58. Minute für den erneuten Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte der SV die Partie endgültig: André Fließ verwandelte einen Elfmeter zum 3:2 (60.). „In der zweiten Halbzeit haben wir den gewünschten attraktiven und offensiven Powerfußball auf den Platz gebracht“, lobte Schick die Reaktion seiner Mannschaft.
Zeilsheim blieb nun am Drücker und legte nach. In der 66. Minute war erneut Vinicius Miranda De Oliveira zur Stelle und erhöhte auf 4:2. Damit hatte der Tabellenführer innerhalb einer Viertelstunde aus einem Rückstand eine Zwei-Tore-Führung gemacht.
Mit der Leistungssteigerung nach der Pause war Schick zufrieden. „Wir haben heute wunderschöne Tore herausgespielt“, lobte der Trainer seine Mannschaft. Auch Vorstandsvorsitzender Peter Strauch sah darin den Schlüssel zum Erfolg: „Die Steigerung in der zweiten Halbzeit hat uns heute den Sieg beschert.“
Trotz des späten Anschlusstreffers durch einen Elfmeter von Maximilian Metz in der 90.+5. Minute brachte Zeilsheim den Vorsprung über die Zeit. Für Schick fiel das Ergebnis ohnehin knapper aus, als es der Spielverlauf hergab: „Wir waren viel überlegener.“ Die drei Gegentore ärgerten den Trainer dennoch. Gerade mit Blick auf die Trainingsarbeit gegen den Ball sieht er Verbesserungspotenzial.