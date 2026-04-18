VL: SV Wiesbaden feiert späten Sieg, Juno Berg gewinnt in Waldbrunn

Der SV Wiesbaden gewinnt mit 3:2 gegen den FV Breidenbach. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Seit knapp zwei Wochen steht der SV Rot-Weiß Hadamar an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Performt der Tabellenführer so weiter wie zuletzt, dürfte der Meisterschaft nichts im Wege stehen. Die Rot-Weißen, die einen Punkt vor den TuS Hornau liegen, sind am kommenden Sonntag zu Hause gegen den TSV Steinbach Haiger II gefordert und wollen dort auch einen Heimsieg feiern. Im Keller wird es ebenfalls spannend. Der VfR 07 Limburg empfängt den Vorletzten Germania Okriftel und hofft auf drei Punkte, um den Anschluss ans rettende Ufer und den Relegationsplatz zu wahren, nach jetzigem Stand würde es drei direkte Verbandsliga-Absteiger geben. Während der Zweite TuS Hornau spielfrei ist, muss der Türkische SV beim SV Zeilsheim gewinnen, um die Restchance auf den Aufstieg in die Hessenliga aufrecht zu erhalten.

Der Spieltag wurde vom FC Ederbergland und der SG Walluf eröffnet, die vor dem Spiel nur einen Punkt Unterschied in der Tabelle hatten. Und dies sollte auch so bleiben: Der FC Ederbergland führte zwischenzeitlich mit 3:1, doch die SG kam zurück und erspielte sich noch ein 3:3-Unentschieden. Gleichzeitig empfing der FC Waldbrunn den SSC Juno Burg, wo sich die Gäste mit 3:0 durchsetzten. Der SV Wiesbaden hat nach zuletzt vier Niederlagen in Serie die Wende geschafft. Im Heimspiel gegen Kellerkind FV Breidenbach entwickelte sich eine Partie voller Wendungen: Zwar gingen die Gastgeber früh in Führung, doch Breidenbach drehte das Spiel und lag lange mit 2:1 vorn. Erst in der Schlussphase schlug der SV zurück und sicherte sich mit zwei späten Treffern einen 3:2-Sieg. Ebenfalls bedrohlich ist die Lage bei Aufsteiger Heuchelheim, der am Sonntag gegen den FV Biebrich auf drei Punkte hofft. Die TuS Dietkirchen ist außerdem zu Gast bei SF/BG Marburg.