 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

VL: SV Wiesbaden feiert späten Sieg, Juno Berg gewinnt in Waldbrunn

Limburg zu Hause gegen Okriftel und der SVW daheim gegen Breidenbach unter Druck +++ Wird Steinbach Haiger II zum Stolperstein für den Tabellenführer?

von Anna-Lena Brandscheid · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Wiesbaden gewinnt mit 3:2 gegen den FV Breidenbach.
Der SV Wiesbaden gewinnt mit 3:2 gegen den FV Breidenbach. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Seit knapp zwei Wochen steht der SV Rot-Weiß Hadamar an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Performt der Tabellenführer so weiter wie zuletzt, dürfte der Meisterschaft nichts im Wege stehen. Die Rot-Weißen, die einen Punkt vor den TuS Hornau liegen, sind am kommenden Sonntag zu Hause gegen den TSV Steinbach Haiger II gefordert und wollen dort auch einen Heimsieg feiern. Im Keller wird es ebenfalls spannend. Der VfR 07 Limburg empfängt den Vorletzten Germania Okriftel und hofft auf drei Punkte, um den Anschluss ans rettende Ufer und den Relegationsplatz zu wahren, nach jetzigem Stand würde es drei direkte Verbandsliga-Absteiger geben. Während der Zweite TuS Hornau spielfrei ist, muss der Türkische SV beim SV Zeilsheim gewinnen, um die Restchance auf den Aufstieg in die Hessenliga aufrecht zu erhalten.

Der Spieltag wurde vom FC Ederbergland und der SG Walluf eröffnet, die vor dem Spiel nur einen Punkt Unterschied in der Tabelle hatten. Und dies sollte auch so bleiben: Der FC Ederbergland führte zwischenzeitlich mit 3:1, doch die SG kam zurück und erspielte sich noch ein 3:3-Unentschieden. Gleichzeitig empfing der FC Waldbrunn den SSC Juno Burg, wo sich die Gäste mit 3:0 durchsetzten. Der SV Wiesbaden hat nach zuletzt vier Niederlagen in Serie die Wende geschafft. Im Heimspiel gegen Kellerkind FV Breidenbach entwickelte sich eine Partie voller Wendungen: Zwar gingen die Gastgeber früh in Führung, doch Breidenbach drehte das Spiel und lag lange mit 2:1 vorn. Erst in der Schlussphase schlug der SV zurück und sicherte sich mit zwei späten Treffern einen 3:2-Sieg. Ebenfalls bedrohlich ist die Lage bei Aufsteiger Heuchelheim, der am Sonntag gegen den FV Biebrich auf drei Punkte hofft. Die TuS Dietkirchen ist außerdem zu Gast bei SF/BG Marburg.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
3
3
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
0
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
3
2
Abpfiff

Morgen, 14:00 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
15:30live