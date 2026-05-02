VL: SV Unter-Flockenbach nimmt das Schlusslicht ernst

Der SV Unter-Flockenbach hat zuletzt sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Darmstadt deutlich mit 5:1 gewinnen – auch dies ein Zeichen für den Trainer. „Die Jungs sind gut drauf, haben das hervorragend gemacht – wir waren klar besser“, blickt Cambeis zurück. Der SV will es jetzt denn auch durchziehen. Linus Hebling und Simon Katich sind am Sonntag bei Schlusslicht SG Langstadt/Babenhausen nicht dabei. Und auch Fabio Lo Porto wird fehlen. Der Mittelfeldmann hat sich gegen Darmstadt einen Muskelfaserriss zugezogen. Aron Unrath ist im Aufbautraining, Lennart Borgenheimer eventuell beruflich verhindert. Der Kader ist also etwas ausgedünnt, und Coach Cambeis warnt auch davor, den nächsten Gegner zu unterschätzen. „Wir haben vor drei Wochen auch gegen den damals Tabellenletzten verloren“, erinnert der Trainer an das 0:1 seiner Elf Anfang April beim FCA Darmstadt. „Wir müssen das Spiel ernst nehmen.“