 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Erst die 2:0-Führung hergeschenkt und dann noch einen Platzverweis bekommen: Trotzdem zeigt RW Walldorf Moral und erkämpft sich das Remis.
Erst die 2:0-Führung hergeschenkt und dann noch einen Platzverweis bekommen: Trotzdem zeigt RW Walldorf Moral und erkämpft sich das Remis. – Foto: Marco Biering

VL: SV Rot-Weiß Walldorf II verliert Duell auf Augenhöhe

Ein spannendes Hin und Her: Rot-Weiß Walldorf II kämpft sich gegen Pars Neu-Isenburg zurück

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Süd
RW Walldorf II
SV Pars
Marco Gennaro Eckert
Marco Gennaro Eckert

Walldorf. Spannend, geradezu aufregend war’s, was der SV Rot-Weiß Walldorf II und der SV Pars Neu-Isenburg ihrem Publikum zeigten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Walldorf
SV Rot-Weiß WalldorfRW Walldorf II
SV Pars Neu-Isenburg
SV Pars Neu-IsenburgSV Pars
3
3
Abpfiff

Mit Moral zurückgekämpft

Mit dem 3:3 (2:1) war RWW-Trainer Marco Eckert nicht unzufrieden, obwohl seine Mannschaft eine 2:0-Führung abgab: "Wir haben hochverdient einen Punkt gegen einen top Gegner geholt", resümierte Eckert. Ein umstrittener Handelfmeter, den der SV Pars kurz vor der Halbzeit zum Anschlusstor nutzte, brachte die Wende in dem Spiel. Und ob der zweite, zum 2:3 führende Strafstoß seine Berechtigung hatte, war durchaus zweifelhaft (68.). Den Ausgleichstreffer kurz zuvor hatten sich die Walldorfer selbst zuzuschreiben, als dem SV Pars ein weiter Pass nach vorne reichte, um die RWW-Abwehrkette zu bedrängen. "Da hatten wir überhaupt keine Rückwärtsbewegung", sagte Eckert. Und dann kassierte die Heimelf auch noch Gelb-Rot. "Aber die Mannschaft hat sich mit einer Moral zurückgekämpft, die echt stark war", so Eckert.



Aufrufe: 012.10.2025, 20:51 Uhr
Dirk WinterAutor