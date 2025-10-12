VL: SV Rot-Weiß Walldorf II verliert Duell auf Augenhöhe

Mit dem 3:3 (2:1) war RWW-Trainer Marco Eckert nicht unzufrieden, obwohl seine Mannschaft eine 2:0-Führung abgab: "Wir haben hochverdient einen Punkt gegen einen top Gegner geholt", resümierte Eckert. Ein umstrittener Handelfmeter, den der SV Pars kurz vor der Halbzeit zum Anschlusstor nutzte, brachte die Wende in dem Spiel. Und ob der zweite, zum 2:3 führende Strafstoß seine Berechtigung hatte, war durchaus zweifelhaft (68.). Den Ausgleichstreffer kurz zuvor hatten sich die Walldorfer selbst zuzuschreiben, als dem SV Pars ein weiter Pass nach vorne reichte, um die RWW-Abwehrkette zu bedrängen. "Da hatten wir überhaupt keine Rückwärtsbewegung", sagte Eckert. Und dann kassierte die Heimelf auch noch Gelb-Rot. "Aber die Mannschaft hat sich mit einer Moral zurückgekämpft, die echt stark war", so Eckert.





