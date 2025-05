Derzeit steht der SV Hummetroth bei 90 Treffern, drei bis vier Tore pro Spiel müssten also noch her. – Foto: Mara Wolf

VL Süd: Das nächste Ziel -100 Tore schießen SV Hummetroth empängt Germania Ober-Roden +++ Özbakir hält Druck weiter aufrecht Verlinkte Inhalte VL Hessen Süd Ober-Roden Hummetroth

Hummetroth. Das große Ziel hat der SV Hummetroth mit dem Aufstieg in die Hessenliga erreicht. Doch einen Spannungsabfall will Trainer Artug Özbakir bei seiner Mannschaft nach der überlegen gewonnenen Meisterschaft nicht erkannt haben. Natürlich habe man den Titel am vergangenen Sonntag in Griesheim ausgiebig gefeiert. Doch ist für den Coach klar, dass auch die letzten drei Partien mit der nötigen Ernsthaftigkeit angegangen werden sollen. Das gilt insbesondere für die Partie gegen Germania Ober-Roden am Sonntag (15 Uhr) auf dem heimischen Rasenplatz in Hummetroth.

„Es geht tatsächlich schon wieder“, lacht Özbakir, angesprochen auf die Feierlichkeiten nach dem 1:1 beim SC Viktoria. „Wir haben zwar unser Ziel erreicht, aber wir wollen die Liga sauber beenden. Im Idealfall mit neun Punkten aus den letzten drei Spielen“, gibt der 43-Jährige die klare Marschroute vor. Natürlich wolle man nun auch dem ein oder anderen Spieler, der in der laufenden Runde nicht immer zu den Stammkräften gezählt hat, ein paar Einsatzminuten mehr ermöglichen. „Aber ich werde jetzt ganz bestimmt nicht alles umwerfen, sondern schon weitgehend mit der besten Besetzung antreten. Auch, damit wir am Ende den Abstand zur Konkurrenz, den wir uns erspielt haben, bis zum Schluss bewahren“, verspricht Özbakir. Zur eigenen Motivation habe man sich intern noch ein letztes Ziel gesteckt: Die 100-Tore-Marke soll geknackt werden. Derzeit steht der SV Hummetroth bei 90 Treffern, drei bis vier Tore pro Spiel müssten also noch her.