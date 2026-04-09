VL: Steinwenden im freien Fall, Jahn Zeiskam und Basara im Fernduell SV Steinwenden wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg +++ TB Jahn Zeiskam und TuS Mechtersheim in der Rückrunde noch ungeschlagen von Marius Martinez · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

TuS Mechtersheim (blaue Trikots) möchte im Spiel gegen den FC Bienwald Kandel seine Tabellenführung weiter ausbauen. – Foto: Keita Sugawara (Archiv)

Rheinhessen. Am Freitag, Samstag und Sonntag findet der 24. Spieltag der Verbandsliga Südwest statt.

Am Freitagabend trifft Kellerkind VfB Bodenheim auf die TuS Marienborn. Bodenheim verlor seine vergangenen drei Spiele und braucht dringend Punkte, um die rote Laterne in dieser Saison noch einmal abgeben zu können. Die TuS Hohenecken bekommt es mit dem SV Morlautern zu tun. Morlautern holte zwei Siege aus den vergangenen zwei Spielen und hofft, diesen Schwung mitnehmen zu können, um weiter in der Tabelle zu klettern. Am Samstag sind die zwei formstärksten Mannschaften der Liga im Einsatz: Der FC Basara Mainz trifft auf den SV Alemannia Waldalgesheim und TB Jahn Zeiskam trifft auf TuS Steinbach.

Am Sonntag empfängt der FK Pirmasens II den SV Viktoria Herxheim. Nach der 0:4-Niederlage gegen Jahn Zeiskam will Pirmasens wieder in die Spur finden. Viktoria Herxheim reist jedoch mit zwei deutlichen Siegen und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein im Gepäck nach Pirmasens. Die SG Eintracht Bad Kreuznach tritt, nach der 0:3-Niederlage gegen Ligaprimus Mechtersheim am vergangenen Spieltag, gegen den SV Steinwenden an. Die Gäste sind derzeit in einer Negativspirale und konnten keins ihrer letzten sieben Spiele gewinnen. Die TSG Bretzenheim trifft auf die auswärtsstarke SG Hüffelsheim. Hüffelsheim konnte bereits sechs Auswärtspartien für sich entscheiden und liegt damit in der Auswärtstabelle auf Platz vier. Der Tabellenführer TuS Mechtersheim bekommt es mit dem FC Bienwald Kandel zu tun. Die, in der Rückrunde noch ungeschlagenen, Mechtersheimer kommen mit Rückenwind und einem 3:0-Erfolg gegen Bad Kreuznach in den Spieltag. Bienwald Kandel reist mit einem 5:4-Erfolg aus dem vergangenen Spiel gegen TuS Steinbach zum Duell mit dem Tabellenersten. Alle Spiele im Überblick: