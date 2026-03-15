VL: Starke Leistung ohne Ertrag für Okriftel

Das Team von Sascha Amstätter zeigte sich in Marburg deutlich besser aufgelegt, etwas zählbares gab es aber nicht. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Marburg. Der Tabellenletzte der Verbandsliga zeigte eine seiner besseren Saisonleistungen, stand am Ende aber erneut mit leeren Händen da. Der FC Germania Okriftel unterlag bei SF/BG Marburg knapp mit 0:1 und verpasste trotz zahlreicher Chancen einen möglichen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Von Beginn an präsentierten sich die Gäste aus Okriftel diszipliniert und taktisch gut eingestellt. Die Defensive stand kompakt, gleichzeitig versuchte der FCO immer wieder über schnelle Umschaltmomente gefährlich zu werden. Diese Herangehensweise ging zunächst auf, denn die Okrifteler erspielten sich mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten.

"Waren klar besser"

Der Treffer fiel jedoch auf der anderen Seite, und das ausgerechnet nach einer Großchance für die Germania. Fahim Habibi scheiterte zunächst am Marburger Torwart. Dessen weiter Abschlag leitete im direkten Gegenzug den entscheidenden Angriff ein. In der 40. Minute traf Niko Gehrmann schließlich zum 1:0 für die Gastgeber.

Trotz des Rückschlags ließ sich der FCO nicht aus dem Konzept bringen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste die aktivere Mannschaft und kamen weiterhin zu guten Chancen. Der verdiente Ausgleich wollte jedoch nicht fallen.

Entsprechend frustriert zeigte sich nach der Partie der sportliche Leiter der Okrifteler. „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen, waren klar besser“, sagte Mevlüt Yavuz. Stattdessen habe Marburg genau das Tor erzielt, das der FCO selbst mehrfach verpasst habe. „Leider hat Marburg das Tor gemacht, was wir durch viele Chancen haben liegen gelassen.“

Yavuz sieht den Abstieg als nicht mehr verhinderbar

Die Leistung macht zwar Mut, an der schwierigen Tabellenlage ändert sie jedoch wenig. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze bleibt groß. Yavuz sprach nach dem Spiel offen über die Situation. Wenn man realistisch auf die Tabelle und die vergangenen Spiele schaue, sei ein Abstieg „fast nicht mehr zu verhindern“.

Gerade deshalb fordert der sportliche Leiter nun eine andere Herangehensweise für die verbleibenden Spiele. „Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Wir können jetzt befreit aufspielen und das möchte ich auch sehen“, so Yavuz.