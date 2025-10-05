VL: Später Doppelschlag schockt SC Opel

Rüsselsheim. Eine Niederlage, die weh tut: Erst spät mussten sich die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim durch einen Doppelschlag mit 1:3 (0:1) beim MFFC Wiesbaden II geschlagen geben. In der Tabelle fielen sie hinter den MFFC II auf Platz sieben zurück.

Für Opel-Trainiern Jessica Klement, die sieben Ausfälle beklagte, war es "ein bitteres Ergebnis. Wir haben 80 Minuten klar dominiert, hatten fünf hundertprozentige Torchancen, die wir aber nicht nutzen konnten. Wiesbaden hat aus vier Chancen drei Tore gemacht. Leider gab es auch Fehlentscheidungen des Schiris. Wir hätten direkt in den ersten Minuten einen Elfmeter kriegen müssen."

Nach einem frühen 0:1-Rückstand gelang zwar Janine Hanke Mitte der zweiten Halbzeit der Ausgleich. Dann aber kassierten die Opel-Frauen zwei schnelle Gegentore zum 1:3 und vergaben eine weitere Riesenmöglichkeit zum Anschlusstreffer. Nach einer Pause geht es am 18. Oktober um 16 Uhr zu Hause gegen den Tabellendritten vom 1. FC Mittelbuchen weiter.