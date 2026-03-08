VL: Später Doppelschlag rettet Spitzenreiter Hornau

Andreas Klöckner ist trotz eines späten Auswärtssieg unzufrieden mit der Leistung seines Teams. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Region. Der Spitzenreiter hat Moral bewiesen. Die TuS Hornau gewann bei den abstiegsbedrohten TSF Heuchelheim nach einem späten Comeback mit 3:2 und festigte damit die Tabellenführung in der Verbandsliga.

Doch die Führung brachte nicht die erhoffte Sicherheit. Im Gegenteil. Hornau verlor zunehmend die Kontrolle über das Spiel und ließ die Gastgeber stärker werden. „Leider hat uns die Führung nicht gut getan, wir wurden im Anschluss zu leichtsinnig und haben zu lässig gespielt“, kritisierte Klöckner.

Dabei begann die Partie aus Hornauer Sicht durchaus vielversprechend. Die Gäste kamen gut ins Spiel und gingen früh in Führung. In der 13. Minute traf Leon Krönert zum 1:0. „Wir kamen gut in die Partie rein und sind dann mit einem etwas glücklichen Treffer in Führung gegangen“, erklärte Hornau Trainer Andreas Klöckner später.

Hornau gerät in Rückstand

Heuchelheim nutzte diese Phase konsequent. Noel Mehari glich in der 25. Minute zum 1:1 aus und nach der Pause legten die Gastgeber sogar nach. Sebastian Umsonst traf kurz nach Wiederanpfiff in der 47. Minute zur 2:1 Führung für den Tabellen 14.

Der Favorit wirkte lange überraschend anfällig und fand erst spät wieder in die Spur. Erst in der Schlussphase gelang es den Hornauern, den Druck deutlich zu erhöhen. Vor allem die Einwechselspieler brachten frischen Schwung. „Unsere Einwechselspieler hatten heute wieder einen super Impact auf das Spiel“, lobte Klöckner.

In der 82. Minute zahlte sich das aus. Maxim Andreutti traf zum 2:2 Ausgleich und leitete damit die Wende ein. Nur drei Minuten später schlug Hornau erneut zu. Leon Krönert schnürte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und sorgte in der 85. Minute für das 3:2.

Klöckner warnt sein Team

Trotz des späten Erfolgs war Klöckner nach Abpfiff nicht rundum zufrieden. „Insgesamt bin ich heute aber dennoch unzufrieden. Wenn wir mit einer solchen Einstellung und Fahrlässigkeit gegen Hadamar im Top Spiel spielen, dann wird es extrem schwer etwas mitzunehmen“, warnte der Hornauer Trainer mit Blick auf das nächste Spitzenduell.

Für den Tabellenführer bleibt also trotz der drei Punkte noch Arbeit. „Wir müssen wieder anfangen den TuS Hornau Fußball auf den Platz zu bringen, aggressiv und ballsicher zu sein“, forderte Klöckner. Schließlich sei das Rennen an der Spitze längst nicht entschieden. „Die anderen Teams um uns herum schlafen nicht, wir müssen jetzt auch wieder in die Spur finden.“