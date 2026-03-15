VL: Späte Tore sichern SVU-Sieg

Jubel beim SV Unter-Flockenbach. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Unter-Flockenbach (jz). 2:0 (0:0) bei der SG Bornheim, vierter Sieg in Folge für Verbandsligist SV Unter-Flockenbach: Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis ist als Tabellenzweiter dem beste Weg zurück in die Hessenliga, hat lediglich zwei Zähler Rücstand auf Spitzenreiter Kickers Offenbach II.

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Doch die Partie in Bornheim war umkämpft und hitzig auf dem kleinem Kunstrasenplatz, der kaum Fehler verzeiht. „Das Spiel war sehr wild, was auch den Platzverhältnissen geschuldet war“, sagte der SVU-Coach. „Am Ende hatten wir Glück, dass wir den Dreier ziehen.“ Die Mannschaften schenkten sich nichts, hatten beiderseits beste Torchancen, Aluminiumtreffer für die Gastgeber, ein nicht gegebener Elfer auf der Seite der Gäste. Der SVU aber traf, zwar spät, allerdings verdient aufgrund des unbedingten Willens zum Erfolg. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht – das war heute ein ehr ordentliches Spiel“, lobte Cambeis.