VL: Souveräne Alemannen mit Sieg in Pirmasens

Pirmasens/Waldalgesheim. Solche Auswärtsfahrten wünscht sich jeder. Ob Spieler, Trainer oder Fan. Mit einem in jeder Phase souveränen 3:1 (1:0)-Erfolg kehrte Alemannia Waldalgesheim am Sonntagabend von der Verbandsligapartie vor weniger als 100 Zuschauern bei der U23 des FK Pirmasens zurück. Das Haar in der Suppe? Die Elf von Elvir Melunovic kassierte tatsächlich das bereits zweite Gegentor in der laufenden Runde. Und das im sechsten Spiel. Die Lockerheit nach der Partie sprach Bände, auch der erfahrene Trainer musste immer wieder lachen.

"Ich wollte die Null wahrscheinlich noch mehr als Andrej, werde mit ihm umgehend ein Vier-Augen-Gespräch suchen." Melunovic konnte sich das Lachen nach der Begegnung kaum verbeißen. Zumal das Gegentor ähnlich wie im ersten Saisonspiel gegen Viktoria Herxheim zu einem Zeitpunkt fiel, als alles vorüber und der Dreier eigentlich schon eingetütet war, nämlich in der Nachspielzeit. Der Wunsch, den Keeper Andrej Juric in der Vorwoche geäußert hatte, nämlich fünf Spiele ohne Gegentor zu bleiben, erfüllte sich nicht. Oder doch. Minutentechnisch auf alle Fälle. Leider nicht, wenn die Nachspielzeit eingerechnet wird. 452 Minuten waren es, dann machte Vincent Weber die schöne Serie zunichte. "Da bleibt uns nur, am nächsten Sonntag gegen Steinbach eine neue zu starten", erklärte Melunovic lachend. Und mit dem Wissen, dass danach mit dem TuS Mechtersheim und Basara Mainz die ganz großen Brocken auf sein Team warten.

Die Alemannia hatte gegen eine junge, wilde und schnell agierende Mannschaft aus der Pfalz alles im Griff, ließ keine ernsthaften Chancen zu. "Das ist ein Gegner, der jedem in der Liga Probleme bereiten kann", hatte Melunovic vorher analysiert. Umso glücklicher war er über den abgeklärten Auftritt seiner Truppe. Der war deutlich besser als zuletzt beim 0:0 in Kreuznach. Auch bei der ersten ernsthaften Torszene, die ein Spiegelbild aus der Kurstadt war. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass Philipp Gänz diesmal das Leder aus 16 Metern unter und nicht gegen die Latte setzte und die Führung erzielte (39.). Mahdi Mehnatgir hatte nach einer Ecke den Ball zurückgelegt. In der 59. Minute stand Justin Padberg am langen Pfosten frei, erhöhte per Kopf und sorgte für einen spätestens von diesem Zeitpunkt an ruhigen Nachmittag.

Und wie war das mit dem Gegentor? Das fiel wie aus dem Nichts in der dritten Minute der Nachspielzeit. Eine Flanke klatschte an die Latte, und Weber gelang ungehindert aus zwei Metern der Anschluss. Der eingewechselte Stergios Teo Fakas stellte unmittelbar darauf den alten Abstand wieder her und markierte den Endstand. „JP“ Houngbedji hatte Torwart Simon Schwarz unter Druck gesetzt, der Abschluss war dann nur noch Formsache.

Das Lob überwiegt die Fehler

"Ich versuche, den Jungs die Geilheit zu vermitteln, das eigene Tor zu verteidigen." Das haben sie in dieser Saison bislang zur vollsten Zufriedenheit des Coaches geschafft. "Das Lob überwiegt die kleinen Fehler bei weitem", zog der 53-Jährige Uefa-Pro-Lizenz-Inhaber zufrieden und mit berechtigtem Stolz Bilanz. "Die Mannschaft hat einfach gut gespielt." In Zukunft solle sie möglichst noch souveräner auftreten, so sein Wunsch.

Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Iten, Shamshon (90.+1 Gürel) – Gräff (88. Teo Fakas), Atanley, Grünewald (85. Kreling) – Pira (83. Ludwig), Mehnatgir (77. Houngbedji).





