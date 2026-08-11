VL: Sieben-Tore-Spektakel, ein Remis und ein Auswärtsstatement

Nahe/Rheinhessen. Am Freitag ein Spektakel bei der Eintracht, am Samstag ein ansehnliches, taktisch geprägtes Spiel der Alemannia mit wenigen Fehlern, am Sonntag ein verdienter Dreier für die SG Hüffelsheim, für den im zweiten Abschnitt Freistoß-Doppelpacker Nils Gräff sorgte. Die drei Verbandsligisten im Bereich der unteren Nahe schafften es am zweiten Spieltag allesamt, etwas für das Selbstvertrauen und die Habenseite zu tun.
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Zwar fußballerisch noch ausbaufähig, aber was Spannung und Dramatik betraf, war das Nahe-Derby zwischen Eintracht Bad Kreuznach und dem VfR Baumholder am Freitagabend nahe dran an der Perfektion. Allein die Nachspielzeit war das Geld wert, sorgte für ein Wechselbad der Gefühle und zum guten Schluss dafür, dass die Eintrachtler jubeln und den ersten Saison-Dreier einfahren konnten.
Die zweite von fünf angezeigten Extra-Minuten vor rund 250 Zuschauern war gerade vorüber, als Till Angel den 3:3-Ausgleich für die Gäste markierte. Das Ende jedoch war damit nicht erreicht. Das letzte Wort sollte die Eintracht bekommen. Freistoß Malik Schäfer, der Ball fiel Aidan Neal vor den Socken, und der schob zum entscheidenden Treffer in einem hochintensiven Spiel ein. Die erste Hälfte hatte komplett den Hausherren gehört, die allerdings Chancenwucher betrieben.
Trotz einer Vielzahl bester Einschussgelegenheiten hieß es „nur“ 2:0, Deniz Darcan (5.) und Niko Neal (35.) hatten eingenetzt. Mit Wiederanpfiff nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Paul Schneider verkürzte (47.), Darcan stellte umgehend den alten Abstand wieder her (50.). Und dann stemmte sich der VfR gegen die Niederlage, erst recht nach dem erneuten Anschluss, den Ahmad Tajik markierte (70.). Die Eintracht verlor nun zunehmend die Spielkontrolle. „Fußball ist ein Fehlersport. Wir sind noch früh in der Saison“, erklärte SGE-Trainer Amin Ouachchen und freute sich für die Zuschauer, die ein Spektakel erlebt hatten.
Er selbst brauche das aber so schnell nicht noch einmal. Seiner Mannschaft bescheinigte der 39-Jährige Charakter. Gleichzeitig sah er genauso wie Gegenüber Felix Ruppenthal noch viel Arbeit auf sich zukommen. Bei der Eintracht ist das nicht nur das Verhalten bei hohen Bällen in der Defensive. Kapitän und Doppel-Torschütze Deniz Darcan sprach nach Abpfiff von einer emotionsgeladenen Partie und gab zu, fast nicht mehr daran geglaubt zu haben, dass nach dem 3:3 doch noch ein Dreier herausspringen würde.
„Die Art und Weise war gut. Wir haben Fußball gespielt, statt lange Bälle zu schlagen.“ Alemannia-Coach Elvir Melunovic freute sich, dass seine Mannschaft die gewünschte Spielkultur auch gegen das Spitzenteam des FC Basara Mainz zu entwickeln versuchte. Bis zur Trinkpause im ersten Durchgang hatte die Alemannia die Begegnung komplett bestimmt, nach zehn Minuten Findungsphase dann auch im weiteren Teil des ersten Abschnitts.
Die Diamanten aus Mainz kamen in den kompletten ersten 45 Minuten zu keinem Abschluss. Umgekehrt hatte das Heimteam einige Einschussgelegenheiten. Zählbares gab es nur in Minute 21: Bertin Gelenbevi flankte von der rechten Seite auf den langen Pfosten, wo Noah Mukanya einlief und problemlos zur Führung vollendete. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff netzte der eingewechselte David Vodi nach einem Konter zum 1:1-Endstand ein.
SV Alemannia Waldalgesheim: Juric – Beißmann (88. Haas), Gänz, Braun, Padberg, Mukanya (83. Shamshon) – Iten – Wingenter (86. N. Schwarz), Grünewald – Houngbedji, Gelenbevi (75. Goncalves)
Die zu lethargische erste Hälfte mit dem Gegentreffer von Deniz Dilmac (42.) konnte SG-Trainer Christian Lüllig schnell abhaken. Der Auftritt der Hüffelsheimer nach Wiederbeginn war mit Spiel- und Ballkontrolle und letztlich auch den Treffern grandios. Erst eine Volley-Abnahme von Nico Najda nach Flanke von Nils Gräff (64.), dann zwei direkt verwandelte Freistöße des Sprendlingers (74., 77.). „Das waren hervorragende Momente“, freute sich der Coach. Mostafa El-Haiwan setzte nach Vorarbeit von Najda und Simon Scherer den Schlusspunkt (83.) gegen einen im zweiten Abschnitt komplett unterlegenen Jahn.