VL: Sieben-Tore-Spektakel, ein Remis und ein Auswärtsstatement

Die zweite von fünf angezeigten Extra-Minuten vor rund 250 Zuschauern war gerade vorüber, als Till Angel den 3:3-Ausgleich für die Gäste markierte. Das Ende jedoch war damit nicht erreicht. Das letzte Wort sollte die Eintracht bekommen. Freistoß Malik Schäfer, der Ball fiel Aidan Neal vor den Socken, und der schob zum entscheidenden Treffer in einem hochintensiven Spiel ein. Die erste Hälfte hatte komplett den Hausherren gehört, die allerdings Chancenwucher betrieben.

Trotz einer Vielzahl bester Einschussgelegenheiten hieß es „nur“ 2:0, Deniz Darcan (5.) und Niko Neal (35.) hatten eingenetzt. Mit Wiederanpfiff nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Paul Schneider verkürzte (47.), Darcan stellte umgehend den alten Abstand wieder her (50.). Und dann stemmte sich der VfR gegen die Niederlage, erst recht nach dem erneuten Anschluss, den Ahmad Tajik markierte (70.). Die Eintracht verlor nun zunehmend die Spielkontrolle. „Fußball ist ein Fehlersport. Wir sind noch früh in der Saison“, erklärte SGE-Trainer Amin Ouachchen und freute sich für die Zuschauer, die ein Spektakel erlebt hatten.

Er selbst brauche das aber so schnell nicht noch einmal. Seiner Mannschaft bescheinigte der 39-Jährige Charakter. Gleichzeitig sah er genauso wie Gegenüber Felix Ruppenthal noch viel Arbeit auf sich zukommen. Bei der Eintracht ist das nicht nur das Verhalten bei hohen Bällen in der Defensive. Kapitän und Doppel-Torschütze Deniz Darcan sprach nach Abpfiff von einer emotionsgeladenen Partie und gab zu, fast nicht mehr daran geglaubt zu haben, dass nach dem 3:3 doch noch ein Dreier herausspringen würde.