VL: Schwere Heimspiele für Groß-Gerauer Teams

Kreis GROSS-GERAU (dirk). Mit dem Vizemeister der vergangenen Saison und mit einem Meisterschaftskandidaten haben es die Verbandsligisten SV Rot-Weiß Walldorf II und VfR Groß-Gerau am Sonntag zu tun.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
14 der 34 Gegentore, die der SV Rot-Weiß II in dieser Saison zugelassen hat, sind aus Standardsituationen entstanden. Für RWW-Trainer Marco Eckert aber noch kein Grund, um in dieser Trainingswoche verstärkt das Abwehrverhalten in solchen Spielsituationen zu üben. „Wir haben das immer ins Training integriert, aber nicht explizit“, sagt Eckert. Denn dass die Walldorfer U23 so viele Standardtreffer kassiert hat, „ist keine technisch-taktische Sache, sondern eine Einstellungssache, wie man die Standards wegverteidigt“, erklärt der Trainer. Er will von seiner Mannschaft deshalb unbedingten Willen sehen, bei Ecken und Freistößen des Gegners nicht in Torgefahr zu geraten.
Den SC Dortelweil, den die Walldorfer am Sonntag (13 Uhr) erwarten, schätzt Eckert als sehr unangenehmen, körperlich starken Gegner ein, der auch spielerisch und taktisch gut ausgebildet ist. Von diesen Qualitäten der Bad Vilbeler hat sich der RWW-Coach bei einer Spielbeobachtung überzeugt. Diese „enorme Aufgabe für uns“ (Eckert) kann die U23 in Bestbesetzung angehen, da auch Yuma Reichert wieder fit ist.
Bei jenem SC Dortelweil hat der VfR Groß-Gerau jüngst ein 1:1 geholt, nachdem er zuvor die Spitzenteams SG Rot-Weiß Frankfurt (2:0) und SV Pars Neu-Isenburg (1:0) besiegt hatte. Trainer Gaetano Bauso erklärt diese Serie mit der mittlerweile besseren Defensivarbeit über das ganze Spielfeld hinweg. „Das haben wir verinnerlicht“, sagt Bauso vor der Heimpartie gegen den Tabellenzweiten, SKV Rot-Weiß Darmstadt am Sonntag (15.30 Uhr): „Wir arbeiten als Mannschaft viel besser gegen den Ball als vorher.“
Aber das Team sei sich bewusst, dass es immer noch nicht an seinem Leistungsmaximum angelangt sei. Und dass es sein Potenzial nur dann voll ausschöpfen könne, wenn es als Kollektiv funktioniere. „Wir haben nicht diese Einzelkicker, die 20, 30 Tore in der Saison schießen, sondern wir müssen das als Mannschaft machen“, so Bauso. Gegen die Darmstädter Rot-Weißen hat der Klassenelfte in bester Besetzung die Chance, seinen Platz im breiten Mittelfeld der Liga weiter zu festigen.