VL: Schwere Heimspiele für Groß-Gerauer Teams

Kreis GROSS-GERAU (dirk). Mit dem Vizemeister der vergangenen Saison und mit einem Meisterschaftskandidaten haben es die Verbandsligisten SV Rot-Weiß Walldorf II und VfR Groß-Gerau am Sonntag zu tun.

14 der 34 Gegentore, die der SV Rot-Weiß II in dieser Saison zugelassen hat, sind aus Standardsituationen entstanden. Für RWW-Trainer Marco Eckert aber noch kein Grund, um in dieser Trainingswoche verstärkt das Abwehrverhalten in solchen Spielsituationen zu üben. „Wir haben das immer ins Training integriert, aber nicht explizit“, sagt Eckert. Denn dass die Walldorfer U23 so viele Standardtreffer kassiert hat, „ist keine technisch-taktische Sache, sondern eine Einstellungssache, wie man die Standards wegverteidigt“, erklärt der Trainer. Er will von seiner Mannschaft deshalb unbedingten Willen sehen, bei Ecken und Freistößen des Gegners nicht in Torgefahr zu geraten.

Den SC Dortelweil, den die Walldorfer am Sonntag (13 Uhr) erwarten, schätzt Eckert als sehr unangenehmen, körperlich starken Gegner ein, der auch spielerisch und taktisch gut ausgebildet ist. Von diesen Qualitäten der Bad Vilbeler hat sich der RWW-Coach bei einer Spielbeobachtung überzeugt. Diese „enorme Aufgabe für uns“ (Eckert) kann die U23 in Bestbesetzung angehen, da auch Yuma Reichert wieder fit ist.