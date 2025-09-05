VL: Schock in den Schlussminuten für SVU

Unter-Flockenbach (jz). „Walldorf hat uns überrascht“, gab Sportdirektor Markus Müller nach der 3:4 (2:1)-Heimniederlage des SV Unter-Flockenbach, dem ersten in dieser Saison, gegen den zuvor noch sieglosen RW Walldorf II 3:4 (2:1) am Mittwochabend zu. Müller haderte vor allem mit den vielen einfachen Fehlern und einer enttäuschenden Schlussviertelstunde.
Zwar erholte sich der Hessenliga-Absteiger schnell vom 0:1-Rückstand, ging durch Jann Germies und Simon Katich kurz vor der Pause sogar 2:1 in Führung. Doch mit Wiederanpfiff war Walldorf wieder am Drücker.
„Beim Ausgleich haben wir wieder schlecht verteidigt, und der Torschütze hat drei Gegenspieler stehen gelassen“, sagte Müller. Luca Kaiser erhöhte zwar auf 3:2 für die Gastgeber, die die Führung aber nicht ins Ziel brachten. Sah gelang in der 82. Minuten das 3:3 für Rot-Weiß. Und einen erneuten Ballverlust in der eigenen Hälfte nutzte Severis zum späten Walldorfer Siegtreffer.
Tore: 0:1 Acun (1.), 1:1 Germies (25.), 2:1 Katich (43.), 2:2 Severis (61.), 3:2 Kaiser (60.), 3:3 Sah (82.), 3:4 Severis (89.). – Schiedsrichter: Yousufazi (RW Großauheim). – Zuschauer: 200. – Beste SVU-Spieler: geschlossene Leistung.