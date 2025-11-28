VL: SC Opel-Frauen nutzen ihre Chance

Rüsselsheim. In der vergangenen Saison hatten sie sich schon auf den Abstieg eingestellt. Doch dann gab es nur einen Absteiger, und die Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim konnten als Tabellenvorletzter glücklich weiter für die Verbandsliga Süd planen. Die Chance haben sie genutzt: In elf Spielen brachten die Opel-Frauen fünf Siege und zwei Unentschieden aufs Konto und gehen nun mit 17 Punkten im sicheren Mittelfeld auf Platz sieben in die Winterpause.

Im letzten Einsatz vor der Winterpause folgte zwar eine klare Niederlage gegen die DJK-SSG Darmstadt und die Opel-Frauen fielen auf Platz sieben zurück. Doch haben sie jetzt schon acht Punkte Abstand auf die Abstiegszone und können entspannt in die Pause gehen.

„In der Rückrunde wollen wir aber noch etwas mehr holen. 20 Punkte sollten möglich sein“, traut Spielertrainerin Jessica Klement ihrer Mannschaft noch einiges zu. Schließlich sieht es personell wieder gut aus. Nach vielen Ausfällen am Anfang der Saison wurde die Besetzung schon im Laufe der Hinrunde immer besser. Und damit auch das Zusammenspiel. Mit einer Miniserie von drei Siegen in Folge – 4:2 über Mittelbuchen, 2:0 bei der TSG 51 Frankfurt und 2:1 in Nieder-Ramstadt – konnten sich die Rüsselsheimerinnen bis Anfang November unter die Top Fünf vorschieben und zeigten starke Leistungen.

Klatsche gegen Darmstadt hängt nach

Allerdings hängt Jessica Klement das 0:4 gegen Darmstadt noch ein wenig nach. Vor allem, „weil wir da wieder mehrere hundertprozentige Chancen vergeben haben“. Dabei zogen sich die Schwierigkeiten im Abschluss durch die ganze Hinrunde. „Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Wir brauchen zu viele Chancen, um Tore zu schießen“, mahnt Klement. Zwar gelangen bereits 24 Treffer in elf Partien, die meisten durch Jessica Losert (8), Suzan Pekgüzelyigit (6) und Janine Hanke (5). „Aber wir könnten unser Potenzial im Mittelfeld und Angriff deutlich mehr ausschöpfen“, sieht Klement zusammen mit ihrer Mutter Jasmine Wismar, mit der sie Anfang des Jahres als Trainergespann die Leitung bei den Opel-Frauen übernahm, „noch Luft nach oben“.

Mit der Abwehr ist sie dagegen trotz 26 Gegentoren durchaus zufrieden. Und hebt vor allem Keeperin Annika Peschke hervor: „Sie hat uns oft gerettet. Annika ist natürlich sehr wichtig im Tor. Wie gut, dass sie bei uns geblieben ist“, zeigt sich Klement noch immer heilfroh, dass Peschke zur neuen Saison doch nicht zum MFFC Wiesbaden ging. Für mehr Stabilität in der Defensive sorgte zudem der Wechsel von Marlene Banse vom Mittelfeld in die Außenverteidigung. „Das hat sich schon ausgezahlt“, hofft die Trainerin nun auf etwas weniger Gegentore.

SC Opel mit eigenem Hallenturnier im Januar

Nach der Weihnachtspause geht es am 11. Januar erst mal mit einem eigenen Turnier in der Bauschheimer Sporthalle los. Acht Teams haben die Opel-Frauen dazu eingeladen und treten selbst mit zwei Mannschaften an. Dabei sind auch einige Spielerinnen aus der neu gemeldeten dritten Mannschaft, die aus ehemaligen B-Jugendlichen besteht.

Der erste Rundeneinsatz im neuen Jahr wartet dann auf das Verbandsligateam am 7. März zuhause gegen den Drittletzten vom SV Niederursel. Nachdem beim 1:1 im Hinspiel deutlich mehr drin war, sollen jetzt möglichst drei Punkte her. Zudem stehen im März auch die Begegnungen mit zwei weiteren Abstiegskandidaten an – es könnte ein guter Auftakt werden für die Opel-Frauen.





