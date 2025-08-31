VL: RWW II und Groß-Gerau verlieren beide

Gut eine Stunde lang war der VfR ziemlich gut im Spiel. Die Mannschaft um Trainer Gaetano Bauso lag zur Halbzeit mit 2:1 gegen das Spitzenteam vorn, hatte Chancen auf eine höhere Führung. Selbst ein völlig unnötiges Gegentor zum 2:2, das der VfR mit einem individuellen Fehler verursachte, hätten die Grün-Weißen kontern können. Ilias Benazza, im spitzen Winkel vor Gegners Tor, hätte den Ball nur querlegen müssen. Denn im Strafraumzentrum standen zwei Mitspieler völlig frei. Er versäumte diesen Pass, und kurz darauf führte eine Fehlabgabe zum 2:3.

Ein ähnlich krasser Patzer ermöglichte den Gästen auch das vierte Tor. „Und dann ist es gegen Bad Homburg halt schwer, zwei Tore aufzuholen“, sagte der Sportliche Leiter Driton Kameraj und ärgerte sich, dass der VfR wieder einmal vergeblich einen hohen Aufwand betrieb – aus eigenem Verschulden. „Wir müssen so schnell wie möglich, diese individuellen Fehler abstellen“, forderte Kameraj: „Das Spiel heute hätten wir nicht verlieren müssen.“

Tore: 1:0 Kohnhäuser (19.), 1:1 Namavizadeh (29./HE), 2:1 Schröter (34.), 2:2 Yildirimoglu (55.), 2:3 Konstantinidis (65.), 2:4 Zoza (76.), 2:5 Konstantinidis (90.), 3:5 Beißer (90+3.).

Rote Karte: Stanojevic (Bad Homburg/90+3.). Schiedsrichter: Challioui (SKG Rumpenheim). Zuschauer: 200.

RW Walldorf II gerät unnötig in Rückstand

Die Dramaturgie der RWW-Spiele ähnelt sich von Woche zu Woche. Auch diesmal hätte Walldorf ob zweier Riesenchancen früh führen müssen. Stattdessen geriet RWW II unnötig in Rückstand. Trainer Marco Eckert regte sich auch darüber auf, dass sein Team zwar eine gute Reaktion zeigte und den Ausgleichstreffer erzwang: „Aber 15 Sekunden später spielen wir im Mittelkreis einen Fehlpass.“ Und wieder lag die Heimelf zurück. Entschieden wurde das Spiel dann in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit. Weiter geht es für RWW II schon am Mittwoch (19 Uhr), zu Gast bei SV Unter-Flockenbach.

Tore: 0:1 Santoro (9.), 1:1 Severis (22.), 1:2 Santoro (23.), 1:3 Mben Bata (58.), 1:4 Ates (63.), 2:4 Loderer (90+3.). Schiedsrichter: Mink (TSV Reichenbach). Zuschauer: 200.





