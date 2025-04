VL: RWW II und Groß-Gerau können doch noch siegen

Kreis Groß-Gerau . Eine lange Sieglosigkeit haben die Verbandsligisten SV Rot-Weiß Walldorf II und VfR Groß-Gerau am Sonntag beendet.

Mit einem guten Gefühl ist Serdar Parlak aufgestanden. Und der Interimstrainer der Walldorfer U23 täuschte sich nicht, auch wenn sein Team in den ersten beiden Spielminuten zweimal eklatant patzte: Einmal hatte die Heimelf Glück, dass der vermeintliche Darmstädter Torschütze im Abseits stand. Beim zweiten Mal bewahrte Torhüter Jannik Treber die U23 vor einem frühen Rückstand. Das Tor fiel zwei Minuten später auf der Gegenseite, da Joaquin Fazal – einer von drei U19-Junioren in der Startelf – einen Abpraller von Gäste-Keeper Jan Schickedanz nutzte.

Es dauerte bis drei Minuten nach der Pause, da der Ball wieder im Tornetz zappelte – diesmal auf RWW-Seite. Trotz Überzahlsituation der U23 schafften die Darmstädter einen Steckpass auf Torjäger Emin Aykir. „Im Unterschied zur ersten Halbzeit hatten wir dann deutlich mehr Torchancen als der Gegner“, sagt Parlak, der von einem „hochverdienten“ Sieg spricht: „Wir waren in der Lage, immer noch eine Schippe draufzulegen. Die Spieler waren willig, gierig und konnten mehr laufen als der Gegner.“ Zwei starke Kombinationen führten zu den entscheidenden Treffern von Achraf Amazirh. Das Ende der Walldorfer Sieglos-Serie von sieben Spielen war perfekt.

Tore: 1:0 Fazal (4.), 1:1 Aykir (48.), 2:1, 3:1 Amazirh (70., 90.+1). Schiedsrichter: Benazza (Mainz). Zuschauer: 100.

Taktisch klug spielen, die Positionen halten und die Torchancen nutzen: Diese Erfordernisse sah Driton Kameraj, Sportlicher Leiter des VfR, vor dem Spiel. Und genau dies tat die Mannschaft, die nach vier Niederlagen in Folge mal wieder gewann. „Von der ersten Minute an war bei uns das nötige Feuer da“, so Kameraj. Das frühe Führungstor von Kevin Schuller nach Pass von Christoph Haddad gab Sicherheit. Dominik Schröter traf die Latte. Auch Paul Weller hatte eine gute Chance. Für die Entscheidung sorgte Ilias Benazza nach der Pause mit einem Hattrick.

Tore: 0:1 Schuller (8.), 0:2, 0:3, 0:4 Benazza (57., 63., 79.). Schiedsrichter: Wiesner (Frankfurt). Zuschauer: 120.