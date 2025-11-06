VL: RWW II erwartet Wiedersehen mit Max in Walldorf

SV Rot-Weiß Walldorf II – SG Langstadt/Babenhausen (Sonntag, 12.30 Uhr). Ein Wiedersehen mit dem ehemaligen RWW-Hessenligatrainer Max Martin steht den Rot-Weißen bevor. „Das ist für mich natürlich ein besonderes Spiel“, sagt Marco Eckert. Der Trainer der Walldorfer U23 erinnert daran, dass er vor 14 Jahren als damaliger Sportstudent von Max Martin und Johan Sahling (seinerzeit U17-Trainerduo) als wissenschaftliche Unterstützung ins RWW-Team geholt wurde. All die Jahre habe er mit Martin weiter in Kontakt gestanden. Dies auch, nachdem Martin Ende Oktober 2021 auf eigenen Wunsch als Trainer der Hessenligamannschaft ausgestiegen war. Immer mal wieder habe er sich ausgetauscht mit dem 43 Jahre alten Messeler, der nun die SG Langstadt/Babenhausen trainiert, die als Tabellenvorletzter nach Walldorf kommt. „Ich freue mich sehr“, so Eckert vor dem Wiedersehen.

Die Rot-Weißen, auf Rang zwölf platziert, haben in dieser Saison vor allem auswärts gepunktet (13 Zähler aus acht Partien). Zu Hause steht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen, also mit fünf Punkten, bisher ein deutliches Ungleichgewicht. Einen bestimmten Grund sieht Eckert dafür nicht. „Das ist im Fußball manchmal eben so“, sagt der Trainer mit Verweis auf die Tagesform: „Wir hatten zu Hause auch sehr, sehr viel Pech mit Spielverläufen.“

Auch am Sonntag „werden wir alles reinhauen, was wir haben“, kündigt Eckert an. In der Favoritenrolle sieht er seine Mannschaft nicht. Er erwartet einen trotz des Tabellenplatzes in der Defensive sehr stabilen Gegner. Bis auf die weiter verletzten Enes Atug und Marlon Ohl kann Eckert aus seinem kompletten Kader wählen, mit welcher Elf er diese Aufgabe angeht.

