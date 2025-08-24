VL: RW Walldorfs U23 gehen die Kräfte aus

Das, was ihnen zuletzt nicht gelungen war, zeigten die Walldorfer Verbandsliga-Fußballer diesmal. Der SV Rot-Weiß II spielte schnell nach vorne. Die Angriffe der Walldorfer U23 hatten beschleunigende Tiefe, weniger bremsende Breite. Und doch geriet das Team um Trainer Marco Eckert in Rückstand, weil nach einer Ecke die defensive Ordnung nicht stimmte. Die Rot-Weißen verloren Torschütze Egson Gashi aus den Augen. Die unablässig drängende Eckert-Elf schaffte den Ausgleich, als Joaquin Fazal am Torhüter scheiterte, den Abpraller aber Yannis Severis nutzte.

Als „Gamechanger“ bezeichnete Eckert den Platzverweis von Enes Atug, der wegen eines Fouls in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Rote Karte bekam. Eine, wie der RWW-Trainer befand, überharte Entscheidung. Also musste die U23, die schon am Donnerstag über 70 Minuten in Unterzahl spielen musste, nach der Pause zu zehnt weitermachen. In dieser Konstellation schafften die Walldorfer die Führung. Aber ihre Kräfte schwanden zusehends. Nach dem 2:2 hatten die Rot-Weißen den Sportfreunden kaum noch etwas entgegenzusetzen.