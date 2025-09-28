VL: RW mit Kantersieg - Debakel für FCA

Torschützen: Leif Schirmacher (links) und Noel Wembacher (hier beim Jubel in einem früheren Spiel) gehörten zu den Torschützen beim 7:0-Sieg von RW Darmstadt in der Fußball-Verbandsliga beim FC Neu-Anspach. Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO)

Darmstadt. Die beiden Darmstädter Teams in der Verbandsliga Süd könnten derzeit nicht weiter voneinander entfernt sein. Denn während die Rot-Weißen mit einem fulminanten 7:0 in Neu-Anspach ihren Spitzenplatz in der Tabelle behaupteten, steckte der FCA mit dem 0:8 in Bad Homburg die höchste Saisonniederlage ein – es war die neunte Pleite im neunten Spiel für das Schlusslicht. Die SG Langstadt/Babenhausen kam durch das 0:0 in Seligenstadt zu einem Achtungserfolg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:00 Uhr Sportfreunde Seligenstadt Seligenstadt SG Langstadt/Babenhausen SG Langstadt/Babenhausen 0 0 Abpfiff

Es hat geklappt. Die Langstädter wollten Favorit Seligenstadt ärgern, der aufsteigen will – was mit dem Remis gelang. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt, der verdient ist. Wir haben mit viel Leidenschaft und Einsatzwillen gespielt“, sagte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia, der ergänzte: „Für uns war es ein Punktgewinn, Seligenstadt hat zwei Zähler verloren.“ Das sorgte auch ein bisschen für Genugtuung beim Aufsteiger, der nach einer Anzeige der Sportfreunde drei Punkte abgezogen bekommen hatte – die SG hatte in der Vorbereitung einen nicht-spielberechtigen Akteur eingesetzt, was Seligenstadt dem Verband gemeldet hatte. Die Gäste, so Coppolecchia weiter, ließen sich auch von der teils aufgeheizten Stimmung in Seligenstadt – die Gastgeber büßten im Titelkampf nach dem 1:7 in Bad Homburg zuvor erneut Zähler ein – mit Beleidigungen nicht beirren. „Wir sind ruhig geblieben, haben uns nicht provozieren lassen und haben unser Spiel durchgezogen“, sagte der Sportdirektor. Selbst nach der Roten Karte gegen den Langstädter Jannik Hessler (45.) zogen die Gäste ihren Plan durch. So ist mittlerweile auch die Handschrift des neuen Trainers Max Martin zu erkennen, der vor rund drei Wochen bei der SG die Arbeit aufgenommen hatte. „Wir treten anders auf, mit mehr Selbstvertrauen“, sagte Coppolecchia. Und so wäre der Aufsteiger in Seligenstadt kurz vor Schluss fast sogar noch zum Siegtreffer bei einer Chance von Daniele Toch gekommen. „Aber das wäre vielleicht des Guten zu viel gewesen.“ So oder so: Geärgert hatten die Langstädter den Favoriten auf jeden Fall.

Beste Abwehr (acht Gegentreffer). Bester Angriff (34 Tore). Bestes Team – die Rot-Weißen haben am zehnten Spieltag eindrucksvoll unterstrichen, warum sie an der Tabellenspitze stehen. „Das war von Anfang bis Ende ein sehr gutes Spiel von uns, das hat absolut gepasst“, sagte ein hochzufriedener RW-Trainer Dominik Lohrer: „Aber wir mussten abliefern – und das haben wir getan.“ Und es ging gleich prächtig los für die Darmstädter, die nach wenigen Sekunden durch Robin Schwarz (1.) bereits in Führung gegangen waren. „Das gibt natürlich Sicherheit“, sagte Lohrer zum 1:0 vom Anstoß weg. Noel Wembacher (18.) und Florian Zorn (26./Foulelfmeter) legten vor der Pause nach. Zorn (58.), Emin Aykir (63.), Leif Schirmacher (81.) und Donat Tala (90.) – damit hatten fast alle Offensivkräfte der Rot-Weißen getroffen – schraubten das Ergebnis im zweiten Abschnitt in die Höhe. In Euphorie bricht Lohrer derweil nicht aus. Es läuft, das freut ihn natürlich. Aber das sei eine Momentaufnahme. Und so erinnerte der Coach bereits an die nächste Aufgabe am kommenden Donnerstag (20 Uhr) im Nachholspiel beim SC Dortelweil. Damit die Rot-Weißen auch im elften Saisonspiel unterstreichen, warum sie an der Tabellenspitze stehen.